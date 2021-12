Star Wars Eclipse – annunciato il gioco ambientato nell’Alta Repubblica

I The Game Awards hanno visto l’annuncio di Star Wars Eclipse, nuovo videogioco della serie ambientata nell‘Alta Repubblica.

Il gioco è nelle prime fasi di sviluppo presso Quantic Dream (Detroit: Become Human) e viene presentato come un action adventure fortemente ramificato che potrà essere sperimentato in molti modi.

Nelle mani dei giocatori i destini di vari personaggi, creati in collaborazione tra Quantic Dream e Lucasfilm Games.

Al momento non si conoscono le piattaforme o il periodo di uscita del gioco.

Di seguito il trailer di annuncio di Star Wars Eclipse:

Star Wars – L’Alta Repubblica (Star Wars – The High Republic) è l’evento editoriale lanciato a inizio anno negli USA che include romanzi per tutte le fasce di età, fumetti e prossimamente serie tv ambientate duecento anni prima degli eventi di Star Wars Episodio I – La Minaccia Fantasma.

In Italia Panini Comics ha iniziato la pubblicazione di questa linea la scorsa Primavera con il romanzo La luce dei Jedie la serie a fumetti della Marvel:

Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi illuminavano la via della galassia nell’era dell’Alta Repubblica.

La pace regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi erano un esempio di saggezza e forza.

Ma anche la luce più accecante può proiettare un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica.

Il primo volume del progetto L’Alta Repubblica, imperniato su un periodo inesplorato della saga di Star Wars.