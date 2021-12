INU-OH: un poster per il nuovo film di Masaaki Yuasa

La produzione del film animato INU-OH di Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby) ha mostrato un nuovo poster che aumenta l’attesa verso un’iniziativa prevista per il 2022. A seguire il poster in questione.

Il comparto grafico di INU-OH è ad opera del mangaka Taiyo Matsumoto.

A seguire, la sinossi di Sunny di Taiyo Matsumoto edito, per l’occasione, da J-POP:

Nonostante sia ambientato in un orfanotrofio e tratti il trauma di essere un bambino senza genitori, Sunny non è una storia strappalacrime. Piuttosto, sarebbe meglio descriverlo come agrodolce: le persone che lavorano all’orfanotrofio si prendono cura dei bambini con amore e attenzione, per esempio gli preparano il pranzo da portare a scuola o gli insegnano ad andare in bicicletta, ma questo non impedisce a un bambino chiamato haruo di odorare ogni mattina un flaconcino di crema per le mani perché le ricorda la mamma. il nome Sunny viene da una macchina vecchia e rotta, abbandonata nel giardino dell’orfanotrofio. Agli adulti è vietato entrarci, come se fosse una casa sull’albero, ed è piena di libri sconci e giocattoli. Salendo su questa macchina i bambini possono immaginare di andare in qualsiasi luogo, dalla luna alla casa in cui prima vivevano con i genitori. Veniamo a conoscenza di ogni bambino dell’orfanotrofio, sbirciando tra i loro ricordi, scoprendo i loro gusti in fatto di cibo e di oggetti, le loro speranze e le loro paure per quanto riguarda il futuro. Ma soprattutto veniamo in contatto con il legame che unisce l’uno all’altro, attraverso episodi di scontri futili ma anche di promesse di aiuto e supporto. L’autore matsumoto si distingue dagli altri grazie al tratto particolare: la cosa che subito salta all’occhio è che non usa i retini come la maggior parte degli altri mangaka. inoltre i disegni sono molto semplici ma allo stesso tempo realistici, creando tavole che rimangono impresse nella mente. Una grande opera che vi commuoverà e divertrà allo stesso tempo, lasciandovi un sorriso dolce-amaro a ogni volume!