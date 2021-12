Devilman Crybaby: che fine ha fatto la seconda stagione dell’anime?

Un’opera come Devilman non ha bisogno di presentazioni. Il valore oggettivo del manga di Go Nagai è la dimostrazione di come si possano delineare delle riflessioni sul genere umano ricorrendo ad un approccio estremo – per non dire disturbante.

Inoltre, le tavole realizzate da Nagai-sensei sono, ancora oggi, una fonte di ispirazione per numerosi artisti che si approcciano al mondo della nona arte. Basti pensare che uno dei fan più accreditati in tal senso era il compianto Kentaro Miura.

Il successo che continua ad ottenere anche a distanza di diversi decenni è lo sprone necessario, per alcune produzioni legate al settore multimediale, per realizzare delle trasposizioni ad hoc in grado di catturare l’attenzione delle nuove generazioni.

Il successo di Devilman Crybaby

Come nel caso di Devilman Crybaby, la serie animata di Masaaki Yuasa che attraverso un comparto grafico accattivante ha riproposto, nel 2018, le atmosfere cupe del manga e il rapporto ambiguo tra Ryo e Akira.

Nonostante l’eclatante successo, a livello internazionale, dell’adattamento animato, voci e comunicati ufficiali relativi ad eventuale prosieguo continuano a latitare. C’è da dire che il team SARU (la realtà che si è occupata della prima stagione) è cresciuto parecchio, pertanto un suo potenziale coinvolgimento per Devilman: Crybaby 2 potrebbe apportare dei benefici a chiunque.

Pertanto, non resta altro da fare che aspettare che delle novità in merito a questo anime arrivino quanto prima.

Devilman è edito, in Italia, da J-POP:

L’edizione Ultimate in cinque volumi di Devilman ritorna con un esclusivo box da collezione!

I Demoni, antichi abitanti della Terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminado la razza umana. Ryo Asuka è convinta che l’unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri. Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo. Questa è la storia di un ragazzo costretto a lottare contro violenze e atroci sofferenze.

Quella che segue, invece, è la sinossi di Crybaby presente su Netflix: