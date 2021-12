Belle e Josée, la Tigre e i Pesci tra i film che potrebbero vincere l’Oscar

Una prima lista delle potenziali nomination per l'Oscar come Miglior Film di Animazione

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato quelle che sono le opere che potrebbero concorrere alla vittoria dell’Oscar come Miglior Film di Animazione nel corso della prossima edizione degli Academy Awards. All’interno dell’elenco in questione, spiccano alcuni titoli come Belle di Mamoru Hosoda e Josée, la Tigre e i Pesci dello studio Bones.

Belle e non solo: spazio anche a Jiro Taniguchi

Oltre a Belle e a Josée, la Tigre e i Pesci, c’è anche un titolo come La vetta degli Dei, la pellicola transalpina ispirata al celebre manga di Jiro Taniguchi.

Il lavoro di Mamoru Hosoda giungerà nei cinema italiani 20 Gennaio 2022 grazie al contributo di Anime Factory e I Wonder Pictures:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale. All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.

Josée, la Tigre e i Pesci arriverà il 9 Dicembre 2021 su Fan Factory, il negozio digitale di Koch Media, in una edizione esclusiva Ultralimited Blu-ray con una tiratura limitata: