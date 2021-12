Seishi Kishimoto: un nuovo manga per l’autore di 666 Satan

Il mangaka Seishi Kishimoto – fratello del celebre Masashi Kishimoto, autore di Naruto – è alle prese con una nuova avventura editoriale denominata, per l’occasione, Monster no Isha.

Il manga in questione verrà serializzato sull’app Manga Box e potrà essere consultato anche attraverso il sito web dedicato.

La trama, per sommi capi, di Monster no Isha si svolge all’interno di un modo pieno di pericoli dove un medico svolge la sua professione curando i mostri da ferite ed eventuali malattie.

A seguire, la sinossi di una delle fatiche precedenti di Seishi Kishimoto (666 Satan) edito da J-POP:

666 SATAN è un manga completo e originale, con uno stile grafico graffiante e molto personale, che riunisce in sé tutti gli elementi dei più grandi shonen di successo, da DRAGONBALL al già citato NARUTO, strizzando l’occhio a BASTARD! e a FULLMETAL ALCHEMIST, manga delle SQUARE ENIX pubblicato su Shonen GAN GAN, la stessa rivista che ha visto la serializzazione di Satan. 666 SATAN racconta in 19 volumi il percorso di formazione di JIO in una Terra fantastica, dominata dai cercatori di O-PARTS, antichi manufatti dagli incredibili poteri. La particolarità di JIO è che cela nel proprio corpo lo spirito del demone per eccellenza: SATAN! Tra colpi di scena, azione mozzafiato, storie d’amore e una solida struttura narrativa basata su riti kabalistici, vivremo anche noi le avventure dei personaggi, accompagnandoli dall’infanzia fino all’età adulta, per uno dei manga più intensi degli ultimi anni!