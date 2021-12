Lamù: il remix della sigla dell’anime per il suo 40° anniversario

È in arrivo il remix della prima opening dell'anime di Lamù per festeggiare i suoi 40 anni

Lamù di Rumiko Takahashi rientra nel novero di quelle opere che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni.

In occasione del 40° anniversario del manga, le iniziative per celebrare questo titolo aumentano a vista d’occhio. La più recente vede il remix della prima opening dell’anime, Lum no Love Song.

La canzone, realizzata da Yuko Matsutani e proposta al grande pubblico nel 1981, fu usata come sigla di apertura per ben 100 episodi.

I dettagli del remix della sigla d’apertura di Lamù

L’8 dicembre 2021 verrà rilasciato Lum no Love Song (Reboot) Mimix EP.1 – remixato da Hidefumi Kenmochi, 3asic e Limited Toss; mentre l’11 gennaio 2022 toccherà al secondo EP in tal senso, ossia Lum no Love Song (Reboot) Mimix EP.2, curato da tofubeats, T.WON e SKYTOPIA.

L’anime e il manga in Italia

In Italia, l’anime è stato trasmesso dal 1983 al 2010 sia su diverse emittenti private che sul canale satellitare tematico Man-ga.

Quella che segue, invece, è la sinossi della Perfect Edition del manga proposta dalla casa editrice Star Comics: