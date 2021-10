Rumiko Takahashi nella Hall of Fame degli Harvey Awards

Rumiko Takahashi, celeberrima e amatissima autrice di opere come Ranma 1/2 e InuYasha, riceve un altro prestigioso riconoscimento.

Gli organizzatori degli Harvey Awards, infatti, hanno inserito la principessa dei manga nella Hall of Fame 2021 per gli eccezionali meriti nel campo del fumetto.

Insieme a lei anche Bernie Wrightson, Jeffrey Catherine Jones, Barry Windsor-Smith e Michael Kaluta.

Rumiko Takahashi è al momento impegnata nella serializzazione di Mao, che ha lanciato nel Maggio 2019.

In Italia esce per Edizioni Star Comics:

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda…

Inizia così questo manga horror ambientato a cavallo tra il Giappone del passato e i giorni nostri, che racconta le avventure di due protagonisti legati dal destino e costretti a fronteggiare un’oscura sorte!