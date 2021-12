Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 9 dicembre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 9 dicembre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 9 dicembre 2021

Le uscite Panini Marvel del 9 dicembre 2021

X-Men: il Processo di Magneto 2

Autori: Leah Williams, Jen Hickman, Kieron Gillen, Lucas Werneck

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #2, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1 (VII)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708285

3,00 €

Ormai dovreste saperlo: Scarlet è stata rinvenuta morta al termine del Gala Infernale, e tutti gli indizi suggeriscono un omicidio che porta a Magneto!

Il Signore del Magnetismo ovviamente nega, ma…

…come la prenderanno gli Avengers, giunti a reclamare il corpo di Wanda?

In appendice, una storia con Prodigy e uno dei figli di Scarlet: Speed!

Thor: Rinascita

Marvel Must Have 40

Autori: J. Michael Straczynski, Olivier Coipel

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2007) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708117

15,00 €

Asgard è scomparsa, e con essa tutti i suoi abitanti. Ma il mondo può veramente fare a meno del Dio del Tuono?

E soprattutto, cosa ci fa un certo martello di origine mistica nelle campagne dell’Oklahoma?

Nel momento del bisogno, Thor è pronto a rientrare in scena, ma riuscirà a riportare con sé le altre divinità del pantheon norreno? E chi troverà tra gli eroi ad attenderlo?

Un nuovo inizio che è anche un ritorno alle origini in una delle saghe più epiche mai realizzate sul figlio di Odino..

Daredevil: Diavolo Custode

Marvel Must Have

Autori: Joe Quesada, Kevin Smith

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 17X26

Contiene:

Daredevil (1998) #1/8, Daredevil (1998) ½

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708100

20,00 €

Una ragazza in fuga. Un bambino che secondo alcuni è l’Anticristo. Un amico accusato di un terribile delitto.

Hanno tutti bisogno di qualcuno che li aiuti e che vegli su di loro. Di un… diavolo custode?

Ma Matt Murdock sarà all’altezza del compito o sprofonderà lentamente nella pazzia?

Dal regista di Clerks Kevin Smith e dal fuoriclasse Joe Quesada, una saga semplicemente fondamentale che ha condotto Daredevil nel XXI secolo e lo ha fatto scoprire a una nuova generazione di lettori.

Inferno 1

Marvel Miniserie 253

Autori: Jonathan Hickman, Valerio Schiti

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene:

Inferno (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

L’intero affresco imbastito da Jonathan Hickman arriva al capolinea: presto niente sarà più come prima!

A Krakoa è giunto il momento della resa dei conti, e tutto ciò che è stato costruito sta per crollare!

Le manovre di Emma, i piani di Moira, Magneto e Charles Xavier, le decisioni di Orchis…

Ma anche Mystica, Destiny e tanto altro ancora nell’ultimo X-progetto dello sceneggiatore di House of X e Powers of X!

Amazing Spider-Man 75

Spider-Man 784

Autori: Zeb Wells, Nick Spencer, Marcelo Ferreira, Mark Bagley, AA.VV.

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 88

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #74

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

7,90 €

Festeggiamo 75 numeri della nuova serie con un clamoroso numero in formato XL!

Il canto del cigno dello scrittore Nick Spencer dopo quasi quattro anni di storie!

Il gran finale della saga di Kindred con la risoluzione di tutti i misteri!

Uno speciale prologo all’imminente ciclo di Amazing Spider-Man: Beyond!

Thor 17

Thor 270

Autori: Michele Bandini, Donny Cates

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2020) #17

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Continua lo sfavillante ciclo narrativo di Donny Cates!

Quali verità sta per apprende il re di Asgard?

La scomparsa di Mjolnir dal Monte Avengers porterà la distruzione su Midgard!

Per voi, l’epico e inaspettato finale della saga Rivelazioni!

Venom 40

Venom 57

Autori: Gerardo Sandoval, Danilo Beyruth, Alyssa Wong, Steve Orlando, AA.VV.

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene:

Extreme Carnage: Toxin (2021) #1, Extreme Carnage: Agony (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Penultimo capitolo del crossover Extreme Carnage!

Grazie ai simbionti della Fondazione della vita, Carnage sta diventando il Re in Rosso!

La strada verso la conquista del mondo deve però ancora passare attraverso il nuovo Toxin!

Inoltre, la nuova Agony immaginata dalla sceneggiatrice di Doctor Aphra!

Iron Man 13

Iron Man 102

Autori: Cafu, Christopher Cantwell

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene:

Iron Man (2020) #13

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Continua l’epico scontro tra Iron Man e Korvac a bordo della nave di Galactus!

Sono arrivati i rinforzi, e ora Tony Stark ha qualche possibilità concreta di fermare il folle nemico e impedirgli di accedere al potere cosmico.

Riuscirà con War Machine, Hellcat e la loro sgangherata banda di eroi a mettere la parola “fine” a questa storia?

Il Vendicatore d’oro è vicino a una scelta che cambierà per sempre il corso della sua vita…

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 36

Autori: Craig Hamilton, John Romita Jr., Chris Claremont, Dave Cockrum

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Uncanny X-Men Annual (1970) #8, X-Men/Alpha Flight (1985) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Due straordinarie storie di lunghezza extra con gli X-Men di Chris Claremont!

Inizia la saga asgardiana con X-Men e Alpha Flight… e Paul Smith torna ai disegni!

Il rarissimo Annual di Uncanny X-Men con una deliziosa space opera mutante disegnata da Steve Leialoha!

Due chicche dagli anni 80 per tutti gli X-fan… e non solo!

L’Immortale Hulk 44

Hulk e i Difensori 87

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Immortal Hulk (2018) #49

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708032

3,00 €

“Per me si va ne la città dolente, per me si va nell’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente!”

La porta che Hulk deve attraversare è una fonte di potere divino e infinito!

Ma anche per il più forte che c’è vale il monito… lasciate ogni speranza o voi che entrate!

A un passo dal gran finale di una delle serie Marvel più amate degli ultimi anni!

Fantastici Quattro 37

Fantastici Quattro 422

Autori: Dan Slott, Nico León

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (2018) #36

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Le conseguenze dei drammatici eventi del matrimonio del Dottor Destino si abbattono come una mannaia sulla testa infuocata della Torcia Umana!

La fiamma di Johnny Storm è sempre più calda e instabile!

Riusciranno Reed Richards e compagni a salvargli la vita?

E quale oscuro segreto si cela dietro al nuovo look di Sky?

Avengers 38

Avengers 142

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Avengers (2018) #48

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Ecco a voi Winter She-Hulk!

Jennifer Walter è stata rapita dalla Guardia d’Inverno e ha subito il lavaggio del cervello.

Ora She-Hulk è stata trasformata in qualcosa di terrificante per essere scatenata contro il mondo!

Come riusciranno a fermarla gli Avengers?

Amazing Spider-Man 7

2099

Marvel Collection

Autori: Jan Bazaldua, Nick Spencer, Patrick Gleason

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #32/36

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707998

16,00 €

Il futuro è in pericolo, e forse due Spider-Man non saranno sufficienti a salvarlo!

Miguel O’Hara, il Tessiragnatele del 2099, ha viaggiato fino al presente per trovare Peter Parker.

La sua presenza minaccia l’intera linea temporale, e lo Spidey originale è la sua unica speranza.

Con la partecipazione di J.J. Jameson, Silver Sable e il Dottor Destino!

X-Corp 1

Semplicemente Superiori

Autori: Valentine de Landro, Tini Howard

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: X-Corp (2021) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708087

14,00 €

Chi c’è dietro il successo economico di Krakoa? Warren Wortinghton III e Monet St. Croix, ossia Angelo e M…

…ma anche Arcangelo e Penance, due persone dalla doppia personalità e dalle mille risorse.

E poi ci sono Madrox, Mastermind e Selene, ma che ruolo avranno?

Una storia di alta finanza, biechi istinti e tanta azione!

Black Widow 2

La Vedova Nera Sono Io

Marvel Collection

Autori: Kelly Thompson, Rafael De Latorre, Elena Casagrande

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Black Widow (2020) #6/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708193

16,00 €

Continuano le avventure inedite della Vedova Nera!

Natasha Romanoff è reduce dalla più emozionante avventura della sua lunga vita, e l’esperienza le ha donato un nuovo sguardo sul mondo.

La scena si sposta a San Francisco, dove debutta un nuovo avversario: il suo nome è Apogee!

E Frisco ha disperatamente bisogno di Natasha… solo che ancora non lo sa.

Non-Stop Spider-Man: il Gioco del Cervellone

Marvel Collection

Autori: Joe Kelly, Chris Bachalo

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Non-Stop Spider-Man (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708179

16,00 €

Ritmo incessante e azione vorticosa nella nuova collana illustrata da Chris Bachalo, lo straordinario artista di Death e Deadpool!

Un mistero all’Empire State University lancia Spider-Man in un’avventura in giro per il mondo!

E il bello è che Peter Parker ha poco tempo a disposizione per venirne a capo…

…sempre che il Barone Zemo e altri criminali glielo consentano!

Marvel-Verse: Spider-Man

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 15X23

Contiene: Mythos: Spider-Man (2007) #1, Amazing Spider-Man (1963) #32/33, Marvel Adventures: Spider-Man (2005) #2/3

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708148

9,90 €

Un volume per celebrare il più celebre e amato super eroe del mondo: Spider-Man!

La versione moderna delle sue origini, una delle saghe più iconiche e famose e lo scontro con i suoi nemici più terribili, unitisi a formare il terribile gruppo dei Sinistri Sei!

Cinque storie selezionate per vecchi e nuovi lettori, o per chi conosce il personaggio semplicemente grazie ai suoi film.

Una lettura imperdibile per chi ama il Tessiragnatele e desidera (ri) leggere alcune delle sue avventure più belle!

Le uscite Panini del 9 dicembre 2021

The Goon Deluxe 5

Un Mucchio di Roba

Autori: Eric Powell

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 17X26

Contiene: The Goon (2003) #42/44, The Goon: One for the Road (2014) #1, The Goon: Occasion of Revenge (2014) #1/4, Free Comic Book Day 2015: Dark Horse – Fight Club, The Goon, The Strain #1, The Goon: Once Upon A Hard Time (2015) #1, The Goon Noir (2006) #1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705987

38,00 €

Ultimo appuntamento con la nuova edizione della storica, pluripremiata serie The Goon! In questo volume, l’inedito The Goon Noir, realizzato dai migliori autori del fumetto americano! Inoltre, il ritorno del prete zombi, un lucertolone che parla uno spagnolo tutto suo, marinai ubriachi e la partecipazione speciale di Billy the Kid. Ma in questo volume si fa sul serio, perché per Goon è arrivato il momento del sangue, della resa dei conti. L’ora della vendetta.

Masters of the Universe: Revelation

Autori: Tim Sheridan, Rob David, Mindy Lee, Kevin Smith

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 17X26

Contiene: Masters of the Universe: Revelation (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705932

15,00 €

Il ritorno dei leggendari Masters of the Universe in un nuovo fumetto che fa da prequel alla serie Netflix! Un viaggio tra il presente e il passato di Eternia e dei suoi più valorosi abitanti, tra orribili mostri di dimensioni alternative, inediti dettagli su He-Man e Skeletor e molto altro ancora! Testi dell’autore di culto Kevin Smith, già produttore esecutivo e story editor della serie TV!

Life is Strange 5

Ritorno a Casa

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Life is Strange: Coming Home (2021) #1/2, Free Comic Book Day 2021: Life is Strange

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708315

16,00 €

Continua il tour attraverso l’America dei nostri protagonisti! Dopo lo sconvolgente finale del quarto volume, è tempo di scoprire se Max e Chloe riusciranno finalmente a ritrovarsi, ma anche cosa succederà a Tristan ora che ha cambiato dimensione ed è diventato… invisibile e intangibile!

Harry Potter: dalla Pagina allo Schermo

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 540

Formato: 0X0

Contiene: Harry Potter Page to Screen — Updated Edition

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704386

65,00 €

La “bibbia” che raccoglie tutti i segreti della saga cinematografica dedicata a Harry Potter, il magico protagonista dei romanzi di J.K. Rowling, torna finalmente disponibile in un’edizione aggiornata, con una nuova copertina fotografica dedicata all’ultimo episodio e una sezione finale inedita che va a completare il perfetto compendio al magico mondo creato dai Warner Studios. Memorabilia, sticker, pagine estraibili, la riproduzione della Mappa del Malandrino e molto altro ancora ti aspetta per rivivere le emozioni di una serie di film che ha ridefinito il primo decennio degli anni 2000!

Le uscite Panini Disney dal 9 al 15 dicembre 2021

Mickey e L’Oceano Perduto

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

14,90 €

Il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali offre in anteprima ai lettori italiani un capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. Gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni catapultati in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto.

Paperfantasy 24

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Il misterioso mandante e L’incontro-scontro finale sono le storie che concludono il nostro viaggio in compagnia di Paperino e la sua Squadra recuperi spaziali. Ma le avventure ambientate in tempi e luoghi lontani continuano con la seconda parte di Re Pàperon e il tesoro delle 3 chiavi, Zio Paperone ai confini dell’Universo e I Cowboys dello spazio.

Orgoglio e Pregiudizio – Ristampa

Disney Deluxe 27

Autori: Teresa Radice, Stefano Turconi

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 20.5X31.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

16,90 €

La trasposizione a fumetti del romanzo di Jane Austen è un esempio mirabile di come si possa unire la letteratura di ogni epoca ai fumetti contemporanei. A rendere possibile questa magia è la bravura di Teresa Radice e Stefano Turconi abilissimi a creare capolavori con le parole e i disegni. Questa ristampa è impreziosita da una copertina inedita.

Paperino il Paladino

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 9 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 276

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891284006

25,00 €

Questo volume pregiato con copertina telata e dettagli in oro raccoglie quattro parodie entrate di diritto nel novero delle più accurate rivisitazioni disneyane di grandi poemi e opere letterarie, che compongono il cosiddetto “ciclo paperingio”, riproposto in versione integrale e commentata dopo moltissimo tempo: Paperino il Paladino (C. Chendi – L. Bottaro), Paperin Furioso (L. Bottaro), Paperino e il Tesoro di Papero Magno (L. Bottaro), Paperino e Paperotta (L. Bottaro – A. Autelitano). Un ampio apparato redazionale fa da corollario alle quattro lunghe avventure. La prefazione è a opera di Carlo Chendi, mentre nella postfazione Annabella Bottaro racconta molti retroscena del lavoro del padre.

Almanacco Topolino 5

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 14 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17.8X24

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Natale intorno alla “Torta Papera”, cucinata naturalmente da Nonna Papera, in una storia che vede la partecipazione grafica contemporanea di Luciano Bottaro, Guido Scala e Giuseppe Perego. Per simulare il tradizionale lungometraggio di Natale, i Sette Nani e Biancaneve tornano in un raro sequel festivo splendidamente disegnato da Giovan Battista Carpi. Topolino, Josè Carioca, Pinocchio, il Grillo Saggio e altri personaggi introducono le festività di fine anno. Tocca al cartoonist Walt Kelly questa volta presentare una storia in lingua inglese (con traduzione a seguire). Del giovane Paperone, per mano di Kari Korhonen, vengono proposti due nuovi capitoli del ciclo The McDuck Journals: the Duckburg Years. Paperino e Topolino, contro Macchia Nera, mentre compare una inattesa new entry, che ci accompagnerà per qualche numero: è Della, sorella di Paperino. Da non perdere!

Zio Paperone 42

Con 3D di Zio Paperone

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 dic 2021

Tipo prodotto: Graphic Novel

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

In occasione del suo sessantesimo anniversario, Amelia arriva a disturbare la magia del Natale di questo volume. In Paperone & Amelia S.p.A. (e qualcosa di più) una insolita alleanza troverà una giustificazione, mentre in Paperone e la maga a libro paga, lo Zione sembra aver trovato finalmente il modo di difendere la Numero 1 dagli assalti della strega, ma una nefasta sorpresa è dietro l’angolo. C’è spazio anche per le celebrazioni in Zio Paperone in fuga dal Natale, seppur in modo non convenzionale.

I Grandi Classici Disney 72

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 240

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Una nevicata di avventure natalizie caratterizza questo numero decembrino, a cominciare dal lungo episodio di Guido Martina Topolino e il sole di mezzanotte, disegnato da Sergio Asteriti. I principali personaggi di Paperopoli e Topolinia vengono messi alla prova da Babbo Natale, che verifica il loro comportamento recente, dispensando regali o penitenze: ecco Paperino, Zio Paperone, Topolino, Pippo, e persino Cip e Ciop e Ezechiele, con Lupetto, nei disegni di un giovane Luciano Bottaro. Carl Barks conduce a sua volta i Paperi nei pressi di Tabu Yama, a trascorrere un imprevisto Natale “vulcanico”. Floyd Gottfredson e Manuel Gonzales ci trasportano nel mondo di Cenerentola in una rara avventura prenatalizia con i topolini Giac e Gas e la Fata Smemorina. Fra gli altri autori in sommario spiccano Giorgio Cavazzano, Giuseppe Perego, Pier Carpi, Carlo Chendi, Massimo De Vita.

Topolino 3447

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 15 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,00 €