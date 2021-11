Manuel Lucaroni 2021-11-22T11:00:29+01:00 Serie: Serie Spada e Scudo Data di pubblicazione; 08 ott 2021 Numero di carte: più di 45 Formato: Standard

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon festeggia il 25° anniversario del franchise con una “Gran Festa”, come solo il mondo dei mostriciattoli sa fare.

Sono passati ben venticinque anni da quando i Pokémon hanno fatto il loro esordio; era il 1996, un altro secolo e totalmente un’altra società, nonostante in fondo non siano passati così tanti anni.

Eppure, è difficile trovare un franchise più longevo di quello dei mostriciattoli tascabili; non soltanto ha saputo mantenersi sempre a livelli altissimi, ma l’amore di tutti i PokéManiaci, dei bimbi del ’96 cresciuti e delle successive generazioni, è rimasto intatto.

Questa nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili rende omaggio in toto ad un mondo che continua ad incantare ed emozionare grandi e piccini; che la “Gran Festa” delle carte abbia inizio, perché c’è davvero moltissimo da festeggiare.

Pokémon Spada e Scudo Gran Festa, la gioia per il 25° anniversario

The Pokémon Company ha organizzato dei festeggiamenti veramente in grande stile per questo 25° anniversario, proprio come l’intero franchise merita; ecco dunque arrivare un nuovo set di carte che proietta sotto una nuova (vecchia) luce la storia del GCC.

L’espansione è infatti composta da ben venticinque (nemmeno a dirlo) nuove carte, che celebra i Leggendari più iconici e, immancabilmente, anche Pikachu (versione Volo e Surf con le rispettive VMAX); a completarla, una serie di ristampe ambitissime dai collezionisti.

Il punto di forza di Gran Festa è proprio questo: unire il passato e il presente del franchise. Ecco spuntare dunque tra Zacian-V e Zamazent-V anche Blastoise, Charizard e Venusaur del Set Base, oppure Umbreon Star, Mew ex o Luxray GL lv.X.

Attraverso la bellezza nel presente, un tuffo nel passato per tutti, collezionisti o giocatori, che avendo tra le mani questo nuovo set torneranno a respirare l’aria dei loro primi tornei competitivi, oppure l’emozione di aver messo le mani su un’ambitissima carta per finire la collezione.

Meravigliosa occasione per tutti, sia veterani del franchise che per le nuove generazioni; la storia di venticinque anni di carte (e di qualcosa di molto, molto più importante) in un solo set totalmente emozionante.

I vari prodotti per la “Gran Festa”!

Le cose sono state fatte in grande anche sotto l’aspetto del materiale distribuito: sono ben tre le confezioni Collezioni, dedicate a Dragapult Super, Charizard-V e Dark Sylveon-V, con relative carte promo (anche versione Jumbo) e diversi pacchetti al loro interno.

E per chi non fosse soddisfatto, anche una versione Deluxe con tanto di spilla e con protagonista Zacian, la Premium con statuina dedicata a Pikachu e quella speciale Pikachu-V UNIONE.

Quanto agli altri prodotti, diverse sono le miniscatole con pacchetti al loro interno e decorate ognuna coi tre Pokémon iniziali delle varie generazioni; ricchissimo anche il contenuto del Bauletto, con tanto di:

Tre carte promozionali olografiche di Mimikyu δ (Specie Delta), Light Toxtricity e Hydreigon C

Quattro fogli di adesivi

Miniraccoglitore

Moneta

Bloc-notes targati Pokémon

Oltre ai consueti pacchetti. Punta di diamante, come al solito, il Set Allenatore Fuoriclasse, disponibile anche in versione Ultra Premium; al suo interno tantissimi pacchetti, oltre che sleeves con coda di Pikachu e il numero 25°, monete, dadi e carta promozionale di Greninja Star.

C’è davvero tutto per festeggiare al meglio quest’anniversario, che ci fa sentire tutti uniti più che mai nella grande community Pokémon; chiunque sia cresciuto guardando l’anime, giocando ai videogiochi o tenendo tra le mani le bellissime carte, sa bene che certe emozioni non possono essere dimenticate. E vanno anzi alimentate e festeggiate, con una vera e propria “Gran Festa”.