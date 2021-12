World Trigger: quattro nomi nuovi per la terza stagione dell’anime

La produzione che si occupa dell’anime di World Trigger ha annunciato, nelle ultime ore, quattro nomi che andranno ad aggiungersi al cast della serie.

La terza stagione della trasposizione del manga di Daisuke Ashihara vedrà, quindi, la presenza di Nobuyuki Hiyama (Takuma Yuba), Ryou Hirohashi (Yukari Obishima), Kent Itoo (Kazuto Tonоooka) e Arisa Sekine (Nono Fujimaru).

L’anime di World Trigger si è ripresentato al grande pubblico con una terza stagione che è iniziata lo scorso 9 ottobre. In merito al manga, occorre dire c’è stata una pausa forzata nel 2016 a causa dei problemi di salute dell’autore.

Dal 2018, la serializzazione è ripresa sulle pagine di Shueisha Jump SQ.

A seguire, la sinossi dell’anime presa dal sito ufficiale di Crunchyroll:

L’organizzazione, chiamata Border Defence Agency, svolge ricerche indipendenti sulla tecnologia Neighbor e combatte per difendere il nostro mondo. In poco tempo costruirono un’enorme base e misero a punto un sistema di difesa contro i Neighbor. Da quel giorno sono passati quattro anni

Quella che segue è, invece, la sinossi estratta dal sito di Star Comics, la casa editrice italiana che cura l’edizione italiana del manga:

In un universo in cui la Terra è il pianeta tecnologicamente più arretrato ma allo stesso tempo più prospero, non è facile difendersi dalle minacce di invasori alieni. Mikado City è assediata dai Neighbor, e gli unici in grado di contrastarli sono i membri dell’agenzia Border, dotati di un’arma speciale chiamata Trigger che permette di sfruttare l’energia presente in ogni essere, il Trion, per potenziarne le capacità…

Osamu Mikumo frequenta le scuole medie a Mikado City ed è un ragazzo con un forte senso della giustizia. La sua vita conosce una svolta improvvisa il giorno in cui incontra Yuma Kuga, uno studente dall’identità misteriosa, trasferitosi da poco in città…