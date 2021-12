Le uscite manga Flashbook Edizioni di metà Dicembre 2021 sono state confermate dall’editore attraverso la pagine Facebook ufficiale.

Seguono quindi le uscite manga Flashbook Edizioni di metà Dicembre 2021, mentre qui troviamo gli annunci di Lucca Comics 2021.

L’editore precisa:

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione. Grazie

Restart 2 – Can Make You Hungry

di cocomi

€ 6,90

Sono trascorsi quattro anni, Mitsuomi e Yamato vanno d’amore e d’accordo completandosi a vicenda e la loro relazione è riconosciuta anche dalle famiglie, ma come può definirsi esattamente?

Sono amici, amanti oppure c’è qualcos’altro? Mentre qualcuno è alla ricerca di certezze, uno dopo

l’altro, i loro amici mettono su famiglia.

Toritan 2

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,90

Inusaki è combattuto a causa dei sentimenti tanto simili che prova sia verso Mitsuru che per il misterioso corvo Kuro. Ma poi, perché le loro voci si somigliano? O è solamente una impressione…

Riuscirà il giovane detective a venirne a capo e a sbrogliare l’ingarbugliato nodo del suo cuore?