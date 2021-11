Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra: i dettagli della nuova edizione Yamato Video

Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra torna finalmente in home video e per la prima volta in Blu-ray Disc, grazie alla nuova edizione del 30° anniversario a cura di Yamato Video.

Come vi abbiamo riportato, Yamato Video pubblicherà una nuova edizione deluxe a tiratura limitata esclusiva del negozio Yamato Shop.

Di seguito i dettagli delle nuove edizioni.

Nadia – Il Mistero della Pietra Azzurra in Blu-ray

Francia, 1899. Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso: orfana, ignora le sue origini, lavora come acrobata in un circo. Jean, piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale. L’incontro tra lui è Nadia è fatale: il ragazzo se ne innamora a prima vista e la segue indifferente a ogni rischio, facendosi coinvolgere in una grande avventura.

I due, infatti, si ritroveranno inseguiti da vari malviventi, tutti attratti dalla pietra che Nadia porta al collo. Si ritroveranno ben presto a bordo del Nautilus del capitano Nemo, a viaggiare per il mondo in fuga dall’organizzazione di Neo-Atlantide capeggiata dal perfido Gargoyle, anch’egli deciso a impadronirsi dalla pietra di Nadia, necessaria per i suoi piani di conquista.

Il capolavoro di Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion, Punta al top! GunBuster), rivive in una esclusiva edizione a tiratura limitata contenente il doppiaggio televisivo dell’anime che ha fatto innamorare il pubblico italiano e il successivo ridoppiaggio più fedele all’opera.

Ad impreziosire il cofanetto la presenza dei sottotitoli fedeli all’originale e l’conica sigla italiana cantata da Cristina D’Avena.

A corredo dello scrigno 4 booklet e 2 maxi-card. Questo cofanetto includerà inoltre dei contenuti speciali in video, tra le quali le due sigle di testa, quella di coda e il film pilota.

PER LA PRIMA VOLTA IN BLU-RAY DISC

TIRATURA LIMITATA E NUMERATA: 6 dischi BD (doppio stato) in 3 Amaray case doppi.

TITOLO ORIGINALE: FUSHIGI NO UMI NO NADIA

ANNO DI PRODUZIONE: 1990

NUMERO EPISODI: 39

GENERE: Avventura, commedia

Based on novel of: “20,000 Leagues Under the Sea” by Jules Verne

Supervising Director: Hideaki Anno

Director (Episodes #23~#39): Shinji Higuchi

Character Design: Yoshiyuki Sadamoto

Design: Mahiro Maeda

Animation Director: Shunji Suzuki

Music: Shiro Sagisu

Animation Productions: TOHO, KORAD

Associate Productions: Group TAC, GAINAX, SEIYON DOUGA

Animation Producers: Shoji Murahama, Kenjiro Kawando

Co-production: NHK ENTERPRISES, SOGOVISION

COPYRIGHT IMG: ©1989 NHK · SOGOVISION

Data Uscita: 28 Gennaio 2022

Supporto: Blu-ray Disc

Durata: 975 min. approx

Audio DTS Master Audio: Italiano 2.0; Giapponese 2.0

Sottotitoli: italiano (fedeli all’originale)

Regione: B

Formato: 1.33:1, 4:3 full frame (original aspect ratio), 1080p / HD (23,97fps)

Il Mistero della Pietra Azzurra in DVD

TIRATURA LIMITATA: 6 dischi DVD (doppio stato) in 3 Amaray case doppi.

Data Uscita: 28 Gennaio 2022

Supporto: DVD

Durata: 975 min. approx

Audio Dolby Digital: Italiano 2.0; Giapponese 2.0

Sottotitoli: italiano (fedeli all’originale)

Regione: 2, PAL (25fps)

Formato: 1.33:1, 4:3 full frame (original aspect ratio)