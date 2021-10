Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra, Yamato annuncia la nuova edizione DVD e Blu-ray

Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra godrà finalmente della tanto attesa nuova edizione home video.

Attraverso Facebook Yamato Video ha anticipato che la nuova edizione della serie anime cult dello studio Gainax arriverà a Natale 2021.

Dai tag presenti sul post l’editore milanese proporrà una edizione limitata deluxe da collezione in DVD e Blu-ray Disc, probabilmente esclusiva del punto vendita Yamato Shop.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli, visto anche che nei mesi scorsi si è parlato di un nuovo doppiaggio per la serie.

Ricordiamo che la serie è disponibile in edizione rimasterizzata in alta definizione e senza censure su Amazon Prime Video.

Francia, 1899. Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso: orfana, ignora le sue origini, lavora come acrobata in un circo.

Jean, piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale.

L’incontro tra lui è Nadia è fatale: il ragazzo se ne innamora a prima vista e la segue indifferente a ogni rischio, facendosi coinvolgere in una grande avventura.

I due, infatti, si ritroveranno inseguiti da vari malviventi, tutti attratti dalla pietra che Nadia porta al collo.

Si ritroveranno ben presto a bordo del Nautilus del capitano Nemo, a viaggiare per il mondo in fuga dall’organizzazione di Neo-Atlantide capeggiata dal perfido Gargoyle, anch’egli deciso a impadronirsi dalla pietra di Nadia, necessaria per i suoi piani di conquista.