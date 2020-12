Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra è subito disponibile su Amazon Prime Video in una nuova edizione in alta definizione e senza censure, come annunciato da Yamato Video attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

Gli abbonati al servizio video di Amazon, incluso nella sottoscrizione di Prime, possono guardare la serie cliccando qui.

A proposito di Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra

Prodotta da NHK e Sogo Vision, Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra è una delle serie più amate dal pubblico di appassionati di anime.

Diretta da Hideaki Anno e Shinji Higuchi presso lo studio Gainax (Neon Genesis Evangelion) e caratterizzata graficamente dal maestro Yoshiyuki Sadamoto (Summer Wars), la serie, liberamente tratta da 20000 Leghe sotto i Mari di Jules Verne, si compone di 39 episodi trasmessi in Giappone tra l’Aprile del 1990 e l’Aprile del 1991.

In Italia è arrivata nell’Estate del 1991 sulle reti Mediaset, in una versione censurata cui Yamato Video ha posto rimedio per l’edizione home video integrale e ridoppiata dei primi anni 2000.

Francia, 1899. Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso: orfana, ignora le sue origini, lavora come acrobata in un circo. Jean, piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale. L’incontro tra lui è Nadia è fatale: il ragazzo se ne innamora a prima vista e la segue indifferente a ogni rischio, facendosi coinvolgere in una grande avventura

Nadia – il Mistero della Pietra Azzurra e gli altri anime Yamato su Prime Video

