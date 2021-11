Fate/stay night – nuovo manga per Unlimited Blade Works

Fate/stay night: Unlimited Blade Works, la route omonima della celebre visual novel di Type-Moon, godrà di un nuovo adattamento manga.

A occuparsene Daisuke Moriyama, mangaka noto per Chrono Crusade e World Embryo.

Il debutto è previsto per il 25 Dicembre 2021 sulle pagine del numero 2/2022 della rivista Dengeki Comic Daioh di Kadokawa Ascii Media Works.

Di seguito la pagina di annuncio:

A manga adaption of "Fate/stay night: Unlimited Blade Works" will start in upcoming Dengeki Comic Daioh issue 2/2022 out Dec 25, 2021

It will be drawn by Moriyama Daisuke (World Embryo)

Image © Kadokawa, Type-Moon, Moriyama Daisuke pic.twitter.com/hr1cuRjzcK

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) November 26, 2021