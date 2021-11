Le principali novità Disney Plus di Dicembre 2021 includono l’attesa serie The Book of Boba Fett, il film The Last Duel e il film d’animazione Ron – Un Amico Fuori Programma.

Seguono le principali novità Disney Plus di Dicembre 2021.

Le principali novità Disney Plus di Dicembre 2021

The Book of Boba Fett

In streaming dal 29 Dicembre

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars anticipata in una scena

post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Last Duel

In streaming dal 1 Dicembre

Diretto dal visionario regista Ridley Scott, il lungometraggio targato 20th Century Studios The Last Duel è un’appassionante storia di tradimento e vendetta che racconta la brutalità e l’oppressione femminile nella Francia del XIV secolo.

Il film storico, basato su fatti reali vede protagonisti il vincitore dell’Oscar® Matt Damon e il due volte candidato all’Academy Award® Adam Driver nei panni di due uomini, entrambi nobili di nascita, che devono affrontarsi in un duello all’ultimo sangue per risolvere i propri rancori.

Diario di una Schiappa

In streaming dal 3 Dicembre

Ron – Un Amico Fuori Programma

In streaming dal 15 Dicembre

Duck Tales Stagione 3

In streaming dall’8 Dicembre

I Film di Natale, tra cui: