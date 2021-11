Scarlett Johansson parla della battaglia legale con la Disney per Black Widow

Come sappiamo tutti dopo essere stato rinviato molteplici volte a causa della pandemia mondiale da Coronavirus, questo mese Black Widow è stato distribuito in contemporanea sia al Cinema e sia sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP.

Dopo tutto ciò, Scarlett Johansson aveva intentato una causa legale contro la Walt Disney Company alla Corte Suprema di Los Angeles. In particolare, l’attrice riteneva che la compagnia abbia infranto il suo contratto nel momento in cui ha deciso di rilasciare Black Widow in contemporanea al Cinema e su Disney+ nonostante una clausola del suo contratto con Marvel Entertainment/Marvel Studios prevedesse una distribuzione esclusivamente cinematografica (e una percentuale degli incassi in base alla performance del film al box-office).

Durante la 35ª edizione dell’American Cinematheque Award tenutasi al Beverly Hilton Hotel, Scarlett Johansson, ha commentato la sua esperienza sul Film prodotto dai Marvel Studios e la risoluzione della causa legale contro la Walt Disney Company per il rilascio di Black Widow:

“Onestamente ‘Black Widow‘ è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera. Mi è piaciuto molto andare a lavorare ogni singolo giorno con la regista dei miei sogni Cate Shortland, ed un cast incredibile di attori. Mi sono sentito così fortunato e grato ogni singolo giorno.

Certo, quando è arrivata la Pandemia ed il Film è stato rinviato, è stato deludente. Ero davvero felice che il Film potesse essere visto al cinema in un momento in cui più persone venivano vaccinate e più persone si sentivano al sicuro. Certamente non ho mai voluto che le persone si sentissero come se stessero rischiando la loro salute o la loro vita per andare al Cinema.”

L’attrice di Black Widow ha descritto l’esperienza come “un periodo surreale” e “terribile” considerando che la battaglia legale con la Disney è coincisa con la nascita del suo secondo figlio:

“Quando ho fatto causa alla Disney, mi sono sentita come quando fai qualcosa che non era mai stata fatta prima. Sembra di trovarsi in un territorio inesplorato, è stato un po’… terrificante. Ho avuto molti dubbi. Ma allo stesso tempo mi sentivo come se stessi lottando per ciò che era giusto, e ora nessuno dovrà affrontare una situazione simile in futuro. Questo mi fa pensare che ne sia valsa la pena.”

La Johansson ha parlato anche del supporto dimostrato pubblicamente da attrici come Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) e Jamie Lee Curtis:

“Il loro supporto è stato tutto per me! Perché ci si può sentire molto soli in queste situazioni. Sapere che tutte queste donne forti si sono schierate con me, mi sono sentita come se stessi facendo qualcosa per cui valesse la pena. È stato molto toccante per me. E mi ha sostenuto in un periodo molto stressante della mia vita.”

Black Widow – di cosa parla il Film?

Black Widow, è diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer (WandaVision), e vedrà nel cast la Vedova Nera di Scarlett Johansson, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff e William Hurt tornerà nei panni del Segretario Thaddeus “Thunderbolt” Ross, mentre O-T Fagbenle interpreterà Rick Mason ed infine Ray Winstone sarà Dreykov.

“Nello spy-thriller ricco d’azione Marvel Studios’s Black Widow, Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera affronta i lati oscuri del suo registro quando una pericolosa cospirazione con legami col suo passato insorge. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla finché non l’avrà sconfitta, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni spezzate e lasciate alle spalle prima di diventare un Avenger.”

Recupera il Blu Ray di Black Widow!