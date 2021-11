Live Viewing Japan con Naruto e altri anime a teatro

Nella giornata di giovedì 18 novembre, Live Viewing Japan ha annunciato che trasmetterà tre programmi di spettacoli teatrali “2.5D” in streaming.

Attraverso il servizio “GLOBE CODING”, dal 10 dicembre 2021 al 3 febbraio 2022 saranno disponibili:

“Live Spectacle Naruto”, “My hero Academia: The ‘Ultra’ Stage” e ultimo ma non meno importante, “Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Nogizaka46 ver. 2019”, inoltre, la compagnia ha annunciato anche due nuovi titoli, rispettivamente: Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical – Kaguya Hime’s Beloved e il prossimo Live Spectacle “NARUTO” – Il racconto di Uzumaki Naruto.

Per quattro diversi periodi di due settimane ciascuno saranno disponibili i biglietti per gli spettacoli, solo per lo spettacolo dal vivo di NARUTO – Il racconto di Uzumaki Naruto saranno disponibili esclusivamente negli ultimi due periodi di visione.

Quando vederli?

Questi periodi, come già detto in precedenza, vano dal 10 dicembre 2021 al 3 febbraio 2022, nello specifico, i quattro periodi di visione sono rispettivamente:

10 – 23 dicembre 24 dicembre – 6 gennaio 7 – 20 gennaio 21 gennaio – 3 febbraio

I primi tre spettacoli verranno riprodotti in tutto il mondo tranne che per la Cina continentale, la Corea del Nord, il Medio Oriente e Russia.

Stesse limitazioni verranno imposte agli altri due spettacoli teatrali, con l’aggiunta della non trasmissione in Giappone.

Lo spettacolo dal vivo di Naruto, di Pretty Guardian Sailor Moon: The Muscial Nogizaka46 ver. 2019 e, infine, lo spettacolo di My Hero Academia: The “Ultra” Stage sono stati trasmessi in streaming, sempre dal canale Live Viewing Japan, dal 6 agosto al 26 agosto di quest’anno.

Per essere più precisi, lo spettacolo di Naruto è andato in onda per la prima volta nel 2015, My Hero Academia: The “Ultra” Stage nel 2019 e, nello stesso anno, anche lo spettacolo Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Nogizaka46 che doveva essere eseguito nel 2018.

Anche gli altri spettacoli sono già stati trasmessi, per esempio Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical – Kaguya Hime’s Beloved è andato in onda dal 3 al 12 settembre. Originariamente, il debutto del musical, era prevista per l’estate del 2019, slittando, però, all’estate del 2020 e poi nuovamente rimandato a causa della pandemia COVID-19.

Live Spectacle ” NARUTO ” – Il racconto di Uzumaki Naruto, invece, vi aspetta al Tokyo Nippon Seinen in sala dal 4 al 13 dicembre e, inoltre, nel Osaka Hotel Mielparque dal 25 dicembre al 2 gennaio.

