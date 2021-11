The Offenders – gli Sceneggiatori della Serie Animata parlano del Crossover mai realizzato

Gli sceneggiatori di Hit-Monkey hanno parlato dei piani originali per il crossover mai realizzato Marvel’s The Offenders.

Una volta Hulu doveva essere la nuova “casa” per una sfilza di contenuti Marvel per adulti, ed in particolare uno show animato dal titolo The Offenders. Interpretato da una serie di personaggi insoliti che includevano personaggi del calibro di Howard the Duck, M.O.D.O.K., Hit-Monkey, Tigra & Dazzler, il concept non ha mai visto la luce del giorno a causa della chiusura di Marvel Television. M.O.D.O.K. e Hit-Monkey, tuttavia, sono riusciti a essere realizzati.

Durante un’intervista concessa in esclusiva a Charles Villanueva del sito Murphy’s Multiverse, Will Speck e Josh Gordon, gli sceneggiatori e creatori di Hit-Monkey, hanno parlato dei piani originali di Marvel Television per Marvel’s The Offenders, spiegando che ogni serie avrebbe avuto un suo proprio stile di animazione e di umorismo prima di “collidere” nel crossover:

“Era un piano molto vago. Era l’idea che ci fossero alcuni personaggi messi da parte che potrebbero, ad un certo punto unirsi, e quella era la visione. Uno dei concetti originali, quando l’hanno proposto a Hulu, era: “Progettiamo quattro spettacoli separati che non hanno necessariamente piani per combinarli, e troviamo un modo per combinarli”. Siamo sempre stati in trattativa con gli altri showrunner come (il produttore esecutivo M.O.D.O.K.) Jordan Blum per capire dove fossero i punti di intersezione. Stilisticamente e dal punto di vista umoristico, gli spettacoli non sono mai stati creati per assomigliarsi l’un l’altro. Abbiamo sempre pensato che fosse una scelta così bella combinare i diversi stili.”

Dal tutto ciò, sembra che The Offenders sarebbe stato uno spettacolo diverso da qualsiasi altro spettacolo di supereroi attualmente in circolazione.

Ricordiamo che l’uscita di Marvel’s Hit-Monkey su Disney+ era prevista inizialmente per il 17 Novembre di quest’anno con episodi a cadenza settimanale ma di recente la Walt Disney Company ha confermato che tutti e 10 gli episodi della Serie Animata saranno disponibili sul servizio streaming della Casa di Topolino a partire dal 26 Gennaio 2022

