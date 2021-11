Le uscite Star Comics di Dicembre 2021 includono i debutti di One Piece Novel Law, Rosen Blood, Her Blue Sky, Immortals Fenyx Rising e Il Duro Lavoro di Musubu.

Tra le uscite Star Comics di Dicembre 2021, inoltre, troviamo i nuovi numeri di serie popolari come Dragon Ball Super, My Hero Academia ed Edens Zero.

Seguono le uscite Star Comics di Dicembre 2021, qui gli annunci manga di Lucca 2021.

Le uscite Star Comics di Dicembre 2021 – 1/12

STAR COLLECTION 22

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 1

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 1-6.

ONE PIECE NOVEL LAW

Eiichiro Oda, Shusei Sakagami

14,5X21, B, b/n, 192 pp, cover con alette, € 15,00

Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, in fin di vita, si salva grazie ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo, Shachi e Penguin. Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del giovane Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una “rondine che vola in mare” e di un leggendario tesoro, fino ad arrivare alla formazione dei Pirati Heart!

SHAMAN KING FINAL EDITION 17

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che, grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

Malgrado la confessione di Yoh sia stata piuttosto scioccante, sono tutti in attesa che arrivi la notte per sentire il suo racconto nei dettagli. Intanto Mikki Asakura, il padre di Yoh, si presenta di fronte a Ren, Horohoro e Chocolove. Il suo intento è quello di insegnare loro il “Supremo compendio ai giudizi della divinazione” per sconfiggere Hao, ma…

QUEER 21

WHISPER ME A LOVE SONG 3

Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Il giorno della cerimonia d’ammissione al liceo, la matricola Himari definisce “amore a prima vista” la profonda ammirazione che sente nei confronti di Yori, la cantante di una band che si esibisce alla festa di benvenuto per i nuovi studenti. Quando più tardi le due s’incontrano, la ragazza confessa ciò che prova alla senpai, che per tutta risposta… s’innamora di lei! Nel suo caso, però, si tratta di un vero e proprio sentimento romantico…

Nonostante la risposta alla dichiarazione di Yori sia stata rimandata, il rapporto tra le due liceali non è tornato quello di prima. Così, nella speranza di far innamorare Himari, la giovane cantante decide di dedicarsi con tutta se stessa alla band. Nel frattempo, però, Aki nota la preoccupazione di Yori e decide di rivelare i suoi sentimenti a Himari… “Posso prendermi Yori?”.

QUEER 22

MY GENDERLESS BOYFRIEND 2

Tamekou

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Meguru è un ragazzo genderless seguitissimo sui social. Nonostante lui abbia sempre trucco, abbigliamento e unghie impeccabili, la sua ragazza, Wako, è una persona comune, come tante. All’apparenza vi sembrano una coppia sbilanciata? Non ha nessuna importanza, perché se Meguru cura tanto il suo aspetto è per amore di Wako, mentre lei lo considera la sua star del cuore!

Meguru forma un duo con Sasame, rappresentato dalla sua stessa agenzia, e si prepara a debuttare per davvero nel mondo dello spettacolo. Che impatto avrà la cosa sulla sua storia con Wako? Il viaggio a Hiroshima, una cena di lusso, un brindisi a casa… Per la coppia è in arrivo una valanga di momenti romantici!

YOUNG 329

EDENS ZERO 12

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette, € 4,90

Anche in edicola

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini!

Drakken ha avviato il suo Overdrive. Di fronte a quel potere schiacciante, Shiki si trova a un passo dalla sconfitta, ma viene salvato dall’intervento di Weisz, che si lancia nella mischia senza curarsi delle conseguenze. Il resto della ciurma ha raggiunto il dispositivo di preservazione vitale di Drakken, sperando di riuscire a ribaltare la situazione, ma… “Undead Joe” continua a mostrare le zanne in una forma che nessuno si sarebbe aspettato, e la battaglia mortale contro l’alchimista oscuro giunge all’apice!

DRAGON 279

MY HERO ACADEMIA 30

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

Anche in edicola

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Mentre Gigantomachia prosegue la sua devastante avanzata, Izuku Midoriya, scagliatosi contro Shigaraki, si ritrova faccia a faccia col suo avversario all’interno del One for All. Nel frattempo, Dabi mette in atto il suo piano, rivelando al mondo intero la sconvolgente verità sulle proprie origini…

DRAGON LIMITED 279

MY HERO ACADEMIA 30 LIMITED EDITION

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, con mini poster, € 4,90

Un trentesimo volume ricco di colpi di scena, per cui è prevista anche un’edizione a tiratura limitata che presenterà, oltre alla copertina originale, un’eccezionale sovraccoperta con variant cover, nonché un esclusivo mini poster a colori all’interno!

UP 208

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 2

Take

12,8×18, B, b/n e colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo… Se non fosse che la quiete delle sue giornate è puntualmente turbata da Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al suo senpai di godersi la solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi… Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e doppi sensi!

Uzaki e il suo senpai continuano a passare molto tempo assieme, tanto che qualcuno potrebbe pensare che tra loro ci sia qualcosa… È il caso, ad esempio, di Itsuhito, un vecchio amico di Shinichi che, oltre a spronarlo continuamente a godersi gli anni universitari, non appena conosce la sua prosperosa kohai comincia subito a ficcare il naso nel loro rapporto!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 7

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

Attirato da una misteriosa lettera di invito, Conan si reca su un’isola sperduta, finendo coinvolto in una serie di omicidi accompagnati da una musica di pianoforte. Ma il piccolo detective non fa in tempo a risolvere il caso che viene raggiunto da Ran… Placare l’ira della ragazza, questa volta, sarà una bella impresa!

Le uscite Star Comics di Dicembre 2021 – 7/12

BIG 71

FAIRY TAIL NEW EDITION 55

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30

Anche in edicola

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura. Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Mentre Natsu e Zeref si affrontano direttamente, tra sconvolgenti rivelazioni, la situazione bellica va mutando. Lamia Scale e Mermaid Heel, Sabertooth e Blue Pegasus: a sud e a nord le armate alleate lottano strenuamente. Nel frattempo a est, dove si trovano alcuni dei Dieci Maghi Sacri, un messaggero inatteso irrompe nello scontro tra Zeref e Fairy Tail! La battaglia finale si combatterà dunque su tre fronti?!

FAN 266

DARLING IN THE FRANXX 2

Kentaro Yabuki, Code:000

12,8×18, B, b/n e colore, 180 pp, con sovraccoperta, € 5,90

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini…

Nonostante le difficoltà, il candidato pilota Hiro riesce a salire a bordo di un Franxx assieme a Zero Two, la misteriosa ragazza con le corna, scoprendosi di nuovo pronto a vivere come un Parasite. Accanto a lui c’è Ichigo, la leader del gruppo, che prova per il ragazzo sentimenti contrastanti. Cosa accadrà quando la squadra a cui appartengono Hiro e i suoi compagni si troverà ad affrontare la sua prima battaglia?!

POINT BREAK 260

DOMANI IL PRANZO SEI TU 5

Kiminori Wakasugi

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

In una scuola superiore giapponese è comparso improvvisamente un terribile mostro antropofago. Alcuni giovani sopravvissuti si sono barricati all’interno dell’edificio scolastico assediati dalla famelica creatura, che da par suo sembra non avere la minima intenzione di allontanarsi. Per continuare a sopravvivere nella speranza che prima o poi giungano i soccorsi, i ragazzi decidono di placare il mostro offrendogli in pasto ogni giorno una vittima scelta tra di loro…

“I.M.L.” si è rivelato un luogo miserabile senza un briciolo di libertà, dominato dal Grande Shogun King Tao. Ora che ha detto addio alla verginità, Sota se ne starebbe volentieri a fare lo sporcaccione con Hikaru, ma… la loro amica Hijiri è in gravissimo pericolo!

ZERO 257

SAVAGE SEASON 7

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Kazusa e le sue quattro amiche fanno parte del club letterario della scuola. Un giorno, mentre discutono animatamente di ciò che vorrebbero fare prima di morire, una di loro si lascia andare e pronuncia la parola “sesso”. Da quel momento, nelle ragazze si risveglia un’irriducibile curiosità, che le porterà a spingersi sempre più sulla soglia dell’età adulta alla scoperta della sessualità e dei suoi turbamenti!

“Non vuoi farlo con me?”… Di fronte a questo invito di Niina, Izumi comincia a vacillare. Mentre tutte le ragazze stanno lottando con le proprie pulsioni, Kazusa ne è ancora totalmente in balia ma, come un fulmine a ciel sereno, arrivano l’espulsione da scuola di Jujo e il divieto di avere relazioni amorose!

KAPPA EXTRA 269

ARIADNE IN THE BLUE SKY 10

Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate…

L’avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di vecchi e nuovi alleati. Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi con i Lion Heart, un corpo speciale che ha come obiettivo la distruzione dei Lost Eleven! In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei Mau e alcuni soggetti piuttosto loschi che mirano ai “tre tesori segreti” che si dice conducano alla luce originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto…

WONDER 110

IL DURO LAVORO DI MUSUBU 1

Taishi Mori

12,8×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non sembra vero. Riuscirà ad avvicinarsi alla ragazza, che a dispetto del lavoro ha un animo candido e cristallino, nonostante gli inevitabili doppi sensi? Ha inizio un’esilarante commedia romantica assolutamente da non perdere!

EXPRESS 258

MAO 8

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda…

Continuano i contrasti tra Mao e Hakubi, uno degli allievi anziani del suo maestro. Hakubi desidera ottenere il controllo di Byoki ma sa che non potrà riuscirci servendosi degli incantesimi dell’onmyodo. Sarà proprio l’onmyoji il mezzo che gli permetterà di raggiungere il suo scopo, e decide così di attirarlo in una trappola servendosi di un ragazzo a cui Mao ha prestato soccorso…

Le uscite Star Comics di Dicembre 2021 – 15/12

UBISOFT 5

RABBIDS 3 AL CONTRARIO!

Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani.

Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità da pazzi pasticci e situazioni paradossali.

Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace di Rayman!

SHAMAN KING FINAL EDITION 18

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che, grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

Alcuni scagnozzi di Hao e il patch Nichrom hanno attaccato la squadra di Ren per rubare le loro anime. Per poter salvare Ren, caduto sotto i colpi delle loro lame, Yoh finisce per chiedere aiuto a Maiden degli X-LAWS. Il prezzo da pagare, tuttavia, è il suo ritiro dallo Shaman Fight…!

ACTION 333

VINLAND SAGA 25

Makoto Yukimura

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Nell’Europa dell’Undicesimo Secolo i Vichinghi sono una delle potenze di cui tenere conto: le navi dalla prua a forma di drago depredano il continente in lungo e in largo! Saldamente a capo delle truppe norrene che dominano l’Inghilterra, il giovane Canuto è pronto a tutto pur di realizzare il proprio sogno e portare a termine i propri piani.

STARLIGHT 339

YOTSUBA&! 14

Kiyohiko Azuma

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Yotsuba è una bambina curiosa, socievole e un po’ stramba: si avvicina a ogni cosa nuova con un entusiasmo irresistibile che finisce per travolgere chiunque le stia attorno. Appena trasferitasi in una nuova città assieme al padre, prende subito possesso della nuova casa e inizia a farsi conoscere nel vicinato, creando situazioni buffe una dietro l’altra.

Questa volta Yotsuba espande i suoi orizzonti prima imparando le prodezze di cui è capace il suo corpo praticando yoga in una vera palestra per donne, poi trasformandosi in una principessa di tutto punto, infine recandosi a Tokyo con il suo adorato papino per vivere un’esperienza davvero da favola! Quali sorprese riserverà la grande metropoli alla piccola, sognante avventuriera?!

MUST 123

ADOU 2

Amano Jaku

14,5×21, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 6,90

In un Giappone futuristico e globalizzato, la giovane e sfrontata Riko salva un bambino che stava per essere travolto da un camion. Il piccolo, però, caparbiamente piantato in mezzo alla strada, è chiuso in un ostinato mutismo. Ritrovandolo in giro all’uscita dal lavoro, la ragazza decide di accompagnarlo alla stazione di polizia, dove scoprirà che la sua identità è avvolta nel mistero… Da quel momento ha inizio un’escalation di eventi tanto inspiegabili quanto drammatici, che porteranno Riko e il suo protetto a fuggire, minacciati da un vero e proprio esercito!

Messo alle strette da Renji e dal colonnello Tsujira, per Eight sembra ormai la fine. Malgrado il ferimento di Riko abbia spinto il piccolo Adou a scatenare un potere spaventoso, la situazione volge ancora a favore dei suoi avversari, quand’ecco che, nel degenerare degli eventi, giunge un aiuto davvero inatteso…

SHOT 246

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 9

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

A causa dei suoi splendidi capelli rossi, Shirayuki è stata costretta a lasciare il suo paese natale per sfuggire all’ordine di diventare la concubina del principe. Rifugiatasi in un bosco del regno vicino, la giovane s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione. Ancora non sa che quel ragazzo libero e coraggioso è nientemeno che il principe secondogenito del regno!

Nella città settentrionale di Lilias, dove Shirayuki si è recata con Ryu, si sta diffondendo una misteriosa malattia. La ragazza, alla ricerca di una cura, propone al principe primogenito Izana di bloccare il checkpoint per prevenirne la diffusione. Nel frattempo, la notizia raggiunge Zen e gli altri, in viaggio verso la città settentrionale di Willant…!

GINTAMA 77

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 352 pp, con sovraccoperta, con due mini poster, € 6,90

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra. La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada. Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo che, con un gruppo di amici, cerca di tirare avanti senza rinnegare i principi del vero samurai!

Mentre il gruppo di Gintoki lotta disperatamente per strappare Utsuro dalle grinfie della setta della Luce Stellare, gli abitanti di Edo, facendosi scudo a vicenda, non arretrano di un passo davanti agli attacchi del nemico. Il corpo di Utsuro si avvicina al completamento… Che ne sarà dei destini di Edo e dei Tuttofare?! Un ultimo, scoppiettante, corposissimo volume – corredato di due imperdibili mini poster a colori – per salutare i più assurdi, folli, demenziali “eroi” che la mente di un mangaka (gorilla) potesse mai partorire!

GINTAMA 77 – con mini shikishi

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 352 pp, con sovraccoperta, con due mini poster, € 6,90

Per celebrare questo importante e sudato traguardo, sarà disponibile anche una edizione con all’interno un mini shikishi in omaggio! Potete richiederla in libreria, fumetteria e negli store online.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 8

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

Conan si è cacciato in una situazione davvero difficilissima e Ran sta per smascherare la sua vera identità! Riuscirà a cavarsela e a tranquillizzare la ragazza, proteggendola dai rischi che correrebbe nel venire a conoscenza di quanto accaduto? E a seguire… un caso che chiama in causa nientemeno che il Barone della Notte, il criminale dei romanzi del padre di Shinichi Kudo!

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY 1

Soraao Project, Yaeko Ninagawa

12,8×18, B, b/n, 144 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”… Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!

Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in quattro volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

SCP EXTRA 20

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 3 IL RITORNO DEL CIECO

Davide Tosello

17×25, C, colore, 96 pp, € 12,90

Blue è bloccata in un sogno. Tutte le avventure, tutti gli incontri… in definitiva, era tutto frutto della sua immaginazione e del suo inconscio. Perché allora preoccuparsi della foresta nera? Andrà tutto bene: aspetta solo la sveglia… Ma sarebbe ingenuo abbandonarsi a questo pensiero. Perché? È semplice… Non ha senso essere razionali in un sogno! Blue sta ancora affrontando una incredibile catena di eventi e drammi, che sembrano portarla inevitabilmente verso ciò che l’ha minacciata fin dall’inizio. Non ha mai smesso di correre, e presto sarà costretta ad affrontare l’insopportabile domanda: da cosa stai scappando, Blue?

Nel terzo e ultimo volume di questa onirica ed emozionante serie firmata dall’illustratore Davide Tosello, la storia della giovane Blue giunge a una inattesa conclusione, tra scene surreali e oscurità.

STAR LOLLIPOP 14

LEONID 2 L’ORDA

Frédéric Brrémaud, Stefano Turconi

21×28, C, colore, 48 pp, € 12,90

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici. Tutto va bene, finché una inattesa e terribile minaccia non raggiunge il circondario, fino al rapimento di uno degli amici di Leonid. Ma tutto è bene ciò che finisce bene… La vita è ripresa per i nostri amici felini, e il rapimento di Ba’on è solo un brutto ricordo. Ma una famiglia di gatti affamati, genitori e cuccioli, si rifugia nel quartiere. Gli sfortunati sono fuggiti dal loro territorio, attaccati dalla terribile Orda.

Presto le truppe di Attila invaderanno il villaggio. Dopo che gli albini hanno minacciato Leonid, questi dovrà combattere per salvare il suo piccolo mondo.

Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa, con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

Le uscite Star Comics di Dicembre 2021 – 22/12

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI 2

Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

15,3×24, B, b/n e col., 336 pp, con sovraccoperta, € 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Ben presto, l’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, metterà in moto il suo destino… Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

Seguendo la volontà di Avan, Dai e Popp intraprendono il loro avventuroso viaggio. Nonostante siano diretti al regno di Romos, si perdono nella foresta delle tenebre, dove vengono salvati da Maam, che spara magie con una strana pistola. Nel frattempo, su ordine di Hadler, la mano del re delle bestie Crocodyne incombe su di loro…

GUNDAM UNIVERSE 81

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION 15

Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

12,8×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Sono passati alcuni anni dalla fine della Guerra di Un Anno, ma i superstiti del Principato di Zeon non hanno rinunciato ai loro propositi di rivalsa. L’asso zeoniano Anavel Gato, conosciuto anche come l’Incubo di Solomon, decide di compiere un’azione eclatante rubando una delle nuove unità Gundam messe a punto dalla Federazione Terrestre…

La colonia dirottata dai superstiti zeoniani ha deviato la sua traiettoria iniziale per mano di Gato, evitando la caduta sul Quartier Generale Federale di Jaburo in favore di un altro obiettivo ancora misterioso. Tuttavia il piano finale dell’asso di Zeon resta oscuro, mentre su suo ordine la Delaz Fleet tenta di ricongiungersi alle navi di Axis. Nel frattempo Kelley è morto all’interno della colonia stessa, ma perlomeno Kou Uraki è riuscito a mettere in salvo Nina, per poi sfidare un’ultima volta il suo eterno rivale. La fredda luce delle stelle risplende imparziale sulle due fazioni in lotta, in attesa di conoscere l’esito dello scontro decisivo…

AMICI 284

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 5

Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Per motivi familiari, Miiko è costretta a trasferirsi nella share house gestita dallo zio. La ragazza si ritrova così a dover svolgere le faccende domestiche, una cosa a cui non era per niente abituata, e ad abitare con dei coinquilini un po’ singolari. In particolare Matsunaga, il più grande del gruppo, le incute un po’ di timore, ma con il passare dei giorni scoprirà che in realtà è un ragazzo molto premuroso…

Durante le vacanze estive, Matsunaga-san si convince per errore che Miiko e il loro coinquilino Ryo-kun stiano uscendo insieme! Per fortuna il malinteso viene presto risolto grazie all’intervento del giovane universitario. In seguito, dopo aver scoperto alcuni particolari del passato di Matsunaga-san origliando di nascosto, la liceale si lascia trasportare dai sentimenti e, mentre il designer è costretto a letto con la febbre, finisce per baciarlo…!

TURN OVER 255

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 32

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei… Un’attesissima saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!

Si è alzato il sipario sul torneo di arti marziali finalizzato all’esibizione pubblica dei Quattro Draghi. Kija e Jaeha, che hanno come avversari Judo e Geuntae, sprigionano una forza tale da distruggere l’arena da combattimento. Dopo aver esaurito le loro energie, il Drago Bianco e il Drago Verde crollano esausti e le sfide giungono al termine. Il pubblico, galvanizzato dal potere dei Draghi, dal ritorno della principessa Yona e della Bestia del Fulmine, è in visibilio. Ma come reagirà Hak, che è stato separato da Yona e dai suoi compagni di un tempo?

GHOST 198

ROSEN BLOOD 1

Kachiru Ishizue

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 6,90

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e alquanto singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane…

Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico un’oscura e insidiosa magione!

GHOST LIMITED 198

ROSEN BLOOD 1 – con 3 cartoline

Kachiru Ishizue

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Il primo volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata contenente tre esclusive cartoline in omaggio! Potete prenotarne una copia in libreria, fumetteria e negli store online.

DRAGON BALL SUPER 15

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette, € 4,50

Anche in edicola

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia così un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Dopo aver perfezionato la Quintessenza dell’Istinto, Goku ha messo Molo con le spalle al muro, ma il nemico acquisisce l’ambito potere attraverso quello di Merus, conservato nella mano sinistra che gli era stata recisa. Come farà Goku a fronteggiare la potenza di un dio?!

STAR COLLECTION 23

FAIRY TAIL COLLECTION 6

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 31-36.

UBISOFT 4

IMMORTALS FENYX RISING 1 L’ODISSEA DI FENYX

Nykko, Siamh, Looky

21×28, C, colore, 64 pp, € 16,90

È un’epoca in cui eroi mitologici e divinità banchettano insieme. Tantalo è in disgrazia per aver rubato i tesori di Zeus. Per tornare nelle sue grazie, Tantalo organizza una festa per onorare gli dei. Ma gli dèi dell’Olimpo scoprono presto che ha servito loro il proprio figlio Pelope, come sacrificio. Colmo di collera, Zeus chiede alla sua semi-divina figlia Fenyx, una potente eroina che in passato ha salvato gli dèi dal mostro Tifone, di esplorare l’Ade per riportare in vita Pelope. Comincia quindi la più avvincente, folle ed eroica delle traversate infernali!

STAR LOLLIPOP 13

ERNEST & REBECCA 7 SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD!

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

21×28, C, 48 pp, colore, € 12,90

Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca.

La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato.

Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud!