Gli episodi di Fire Force e One Piece su Italia 2 il 17 Novembre 2021

Gli episodi di Fire Force e One Piece su Italia 2 il 17 Novembre 2021 aprono la prima serata del Mercoledì del canale 66 del digitale terrestre.

Come di consueto gli appassionati potranno guardare prima tre episodi della Saga di Punk Hazard di One Piece e poi due della seconda stagione di Fire Force.

L’appuntamento è per le 21:15 circa in prima visione tv doppiata.

Gli episodi di Fire Force e One Piece su Italia 2 il 17 Novembre 2021

Fire Force – Stagione 2

Episodio 15

Tafferuglio tricolore

L’8a Brigata prende d’assalto le Haijima per salvare Shinra e Licht, ma in mezzo alla confusione della battaglia arrivano anche le Cappe Bianche.

Episodio 16

Una mente esplosiva

Continua lo scontro alle Haijima, Nataku e’ spronato dal Rekka che vive nella sua testa a risvegliare l’Adolla Burst e mette a difficoltà l’8a Brigata.

Ricordiamo che gli episodi di Fire Force sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play e che Yamato Video pubblicherà l’edizione home video dell’anime.

One Piece – La Saga di Punk Hazard

Episodio 13

Attacco alla ciurma! Gli Yeti Cool Brothers!

Rufy, Franky, Usop e Robin, dopo aver lasciato i bambini in custodia a Nami e Chopper, partono per andare da Caesar Clown.

Episodio 14

Salvare Nami! Luffy contro i sicari delle montagne innevate

Rufy e Franky si dirigono a recuperare Nami, ma il cyborg, perde il controllo e si lancia all’inseguimento del capitano.

Episodio 15

Luffy e Law! Alleanza fra pirati!

Rufy accetta, nonostante i timori della ciurma, di allearsi con Law, chiedendogli però di salvare anche i bambini.

Gli episodi più recenti di One Piece sono disponibili in streaming su Crunchyroll, nella edizione in lingua originale con sottotitoli.