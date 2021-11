Le uscite manga J-POP del 17 Novembre 2021 includono i box di Bunny Girl Senpai e di Gekiman!, oltre ai nuovi volumi di serie come Kowloon Generic Romance o di So, I’m a spider so what?.

Seguono le uscite manga J-POP del 17 Novembre 2021, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga J-POP del 17 Novembre 2021

Bunny Girl Senpai Vol. 1-2 + Petit Devil Kohai Vol. 1-2 BOX

di Hajime Kamoshida, Tsugumi Nanamiya e Tsukumo Asakusa

26,00 €

Tra tutte le cose che avrebbe potuto trovare in biblioteca, lo studente Sakuta Azusagawa si è imbattuto forse nella più assurda: una giovane vestita da coniglietta, della quale nessuno oltre a lui sembra accorgersi. La ragazza è Mai Sakurajima, un’attrice di un anno più grande di Sakuta, che da qualche giorno pare essere diventata invisibile agli occhi di tutti e che ora cerca di risultare appariscente per testare la gravità del problema. Un mistero vero e proprio che Sakuta definisce “Sindrome dell’adolescenza” e che parrebbe riguardare anche altre studentesse: ci penserà lui a risolvere il puzzle, per spirito di solidarietà e… per avvicinarsi alla splendida Mai! Un racconto irresistibile in due miniserie complete, raccolte in un unico cofanetto per essere godute tutte d’un fiato.

Gekiman! BOX VOL 1-3

di Go Nagai

35,70 €

Go Nagai, maestro del brivido, ripercorre con questa autobiografia fittizia, attraverso la vita di Geki Nagai, la creazione e lo sviluppo di una delle sue saghe più famose e cruente: DEVILMAN. I contrattempi di ogni giorno, i bracci di ferro con le case editrici, le improvvise ispirazioni e le consegne a ritmi sempre più serrati sono parte dei tasselli che andranno a comporre l’intricato mosaico di quest’opera. Divincolandosi tra gli impegni per l’omonima serie televisiva, le altre pubblicazioni cartacee e la determinazione a disegnare quello che ha sempre voluto, riuscirà Geki a portare a termine la pubblicazione del manga che segnerà un punto di svolta nell’immaginario orrorifico giapponese?

BJ Alex 1

di minwha

9,90 €

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Dust 8

di Osamu Tezuka

14,00 €

Un terribile incidente aereo, otto sopravvissuti, otto misteriose pietre che li mantengono in vita e dalle quali non possono separarsi. Infine due creature magiche con il compito di riportare quei piccoli frammenti del “Monte della vita” alla dimensione dell’oltretomba a cui appartengono. Attraverso le storie dei membri superstiti dello sfortunato equipaggio, in quest’opera dei primi anni Settanta, il Dio del Manga ripercorre la linea sottile che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. Un vero e proprio memorandum per non dimenticare mai quanto fragile e immensamente preziosa sia la vita umana.

Caste Heaven 7

di Chise Ogawa

6,90 €

Ha inizio il terzo trimestre e le distanze fra Karino ed Eno, e fra Azusa e il nuovo arrivato Taisho, sembrano decisamente accorciarsi. Nel mentre, Eno vuole farla pagare ad Azusa ideando un evento per il diploma degli studenti del terzo anno. Karino si dà da fare perché non si ripeta una tragedia simile a quella del festival culturale, ma… In una nuova storia inedita, vengono approfonditi i sentimenti provati da Karino per Azusa dopo il momento di intimità trascorso durante la gita scolastica.

I diari della speziale 4

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

6,50 €

Da quando Maomao ha fatto ritorno dal quartiere dei piaceri, dove si trova la sua casa natia, si è trovata a doversi occupare di qualunque problema sorto tra le mura della Corte Interna. Il nuovo compito che Renshi le ha affidato è di scoprire il colpevole del tentato avvelenamento della consorte Lishu durante il ricevimento nei giardini imperiali. Quale sarà la verità?

Land of the lustrous 10

di Haruko Ichikawa

7,50 €

In un futuro lontano, le Gemme dotate di un corpo immortale sono ora divise in due fazioni. Da una parte, coloro che hanno seguito Phosphophyllite sulla Luna, dall’altra quelle rimaste sulla Terra per rinsaldare il legame che le unisce al maestro Kongo. Phos, tornato sul satellite dopo il fallimento dell’attacco a sorpresa, viene informato sui progressi del piano per il recupero delle gemme ridotte in polvere ma… Forti, fragili e bellissime: continuano le peripezie delle Gemme combattenti!

Tsugumi Project 3

di ippatu

6,50 €

Leon e Doudou sono risuciti a raggiungere gli archivi nazionali, il loro primo obiettivo. Le ricerche sono fruttuose, ma la scoperta di un cadavere mutilato da loro capire che la zona è meno deserta di quanto appaia…

In ogni caso conoscono la loro prossima meta: l’isola di Sado, a nord di Tokyo. Peccato che il luogo non sia esattamente vicino e sembri evocare ricordi dolorosi nella ragazzina con le zampe d’uccello… Sarà giunta l’ora di separarsi?