Bungo Stray Dogs – annunciata la stagione 4

La trasposizione anime di Bungo Stray Dogs, iniziata cinque anni fa, proseguirà con la stagione 4.

L’annuncio è appena arrivata dall’evento Mayoi Inu Tachi no Utage Sono San di oggi.

Lo staff comprende:

Regia: Takuya Igarashi (regista delle precedenti stagioni);

(regista delle precedenti stagioni); Composizione della serie e sceneggiatura: Youji Enokido (Captain Earth);

(Captain Earth); Character Design, direzione generale dell’animazione: Nobuhiro Arai (Hitsugi no Chaika);

(Hitsugi no Chaika); Studio: Bones (My Hero Academia).

Di seguito il teaser visual realizzato da Arai:

Kafka Asagiri e Harukawa35 hanno iniziato la serializzazione del manga Bungo Stray Dogs nel Dicembre 2012 sulle pagine della rivista Monthly Young Ace di Kadokawa.

Al momento si compone di 21 volumi.

In Italia esce per Planet Manga:

Il mistery si tinge di soprannaturale in una crime story esplosiva da cui è stato prodotto anche l’acclamato anime omonimo! Un’agenzia di detective ispirati a illustri autori letterari risolve casi ai limiti dell’impossibile usando poteri eccezionali! E non mancheranno di comparire personaggi ispirati a illustri autori occidentali. Preparatevi a stupirvi!

Gli anime precedenti sono disponibili su Crunchyroll Italia.

Buttato fuori dal suo orfanotrofio e mezzo morto di fame, Nakajima Atsushi incontra due strani uomini. Uno di loro, Dazai Osamu, sta cercando di affogarsi in un fiume alla luce del sole. L’altro, l’occhialuto Kunikida Doppo, se ne sta nervoso sulla riva mentre sfoglia un quaderno. Entrambi fanno parte dell’Agenzia di Detective Armati, che si dice risolva casi di cui nemmeno la polizia o l’esercito possono occuparsi. Atsushi finisce per accompagnarli in una missione per eliminare una tigre mangia uomini che sta terrorizzando la popolazione…

Nella città virtuale di Yokohama ci sono individui che portano il nome dei Bungo, i “sommi scrittori”, che possiedono poteri sovrannaturali legati al proprio nome. Sta per cominciare la battaglia tra questi misteriosi poteri!