Luigi’s Mansion – annunciati i set Lego

Luigi’s Mansion, la popolare serie di videogame Nintendo lanciata su GameCube e arrivata su Switch, godrà di tre set Lego della linea Super Mario.

I tre set di Luigi’s Mansion arriveranno sugli scaffali il 1 Gennaio 2022.

Starter Pack

71360 – Avventure di Mario™ Starter Pack – LEGO® Super Mario™ (59,99 €)

71387 – Avventure di Luigi ™ Starter Pack – LEGO® Super Mario™ (59,99 €)

Set di espansione

71397 – Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione (24,99 EUR €)

Nel Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione, indossa il Poltergust e attacca un bocchettone normale o l’accessorio Strobulb. Premi il pulsante per attivare il Poltergust per catturare il fantasma d’oro e raccogliere una ricompensa in monete dalla macchina presente nel laboratorio. Non dimenticare di fare una chiacchierata con il professor E. Gadd e controlla le pozioni, ma fai attenzione a non essere avvelenato o avrai bisogno dell’antidoto!

71399 – Atrio di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione (39,99 €)

Esplora Atrio di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione e fatti strada nella spaventosa villa, per sconfiggere in modo creativo Bogmire. Cerca l’osso d’oro da dare a Polterpup e fai attenzione a Boo!

71401 – Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione (79,99 €

All’interno del set Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione, i giocatori possono creare un livello di caccia alle gemme, nascoste in tutto il set, e lotta ai fantasmi con corridoi rotanti da esplorare.

E per un’esperienza da brivido, i costruttori possono collegare tutti e tre i nuovi set o costruire i loro livelli di LEGO® Luigi’s Mansion™ con altri divertenti set e personaggi di LEGO® Super Mario™ che accenderanno l’immaginazione e porteranno l’esperienza di gioco ad un livello successivo.