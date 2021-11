One Piece e Fire Force su Italia 2 – gli episodi del 3 Novembre 2021

One Piece e Fire Force tornano anche Mercoledì 3 Novembre 2021 su Italia 2 con i nuovi episodi doppiati in prima visione tv assoluta.

Seguono, quindi, titoli e sinossi delle puntate di One Piece e Fire Force che andranno in onda Mercoledì in prima serata sul canale 66 del digitale terrestre.

One Piece – La Saga di Punk Hazard

Episodio 7

La flotta dei sette! Trafalgar Law

I bambini spiegano a Nami e Chopper che il “padrone” li sta curando da un anno ma Nami capisce che in realtà i bambini sono stati rapiti.

Episodio 8

Situazione pericolosa: battaglia su due fronti

La barca di Rufy e degli altri viene affondata dai colpi dei centauri; una volta caduti in acqua, i 4 vengono attaccati dagli squali.

Episodio 9

Duello! Law vs Smoker

Tashigi, tagliata a metà dai poteri di Law, viene salvata dall’intervento di Smoker che ingaggia battaglia con il membro della Flotta dei 7.

Gli episodi più recenti di One Piece sono disponibili in streaming su Crunchyroll, nella edizione in lingue originale con sottotitoli.

Fire Force – Stagione 2

Episodio 11

Antieroe

Ritornato dalla penisola cinese Licht riferisce i risultati dell’indagine al Joker che decide di indagare personalmente sulla Chiesa del Sacro Sol chiedendo aiuto a Benimaru.

Episodio

12 All’ombra della luce divina

Il Joker e Benimaru entrano nel Nether sotto la Santa Sede, ma ad aspettarli trovano il gruppo di assassini della Chiesa del Sacro Sol.

Ricordiamo che gli episodi di Fire Force sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play e che Yamato Video pubblicherà l’edizione home video dell’anime.