Il grande libro di Wonder Woman: antologia per l’eroina – RECENSIONE

Autori: AA.VV Casa Editrice: Panini Comics Genere: Supereroistico Provenienza: USA Contiene: Wonder Woman (1942) #1, #7, #28, #99, #107, #179, #204, #288, Wonder Woman (1987) #1, #93, #113, #142, #177, #195, Justice League: New Frontier Special, Wonder Woman (2011) #0, Sensation Comics Featuring Wonder Woman #1, #7 Prezzo: € 25,00 Formato: 18.3X27.7, 400 pp, colori, cartonato Data di pubblicazione: 27 agosto 2020

Il grande libro di Wonder Woman ci porta a capofitto nella storia editoriale della principessa amazzone, oggi più che mai amata da tutti.

Wonder Woman si è prepotentemente presa la scena in questi anni, e grande merito va dato all’attrice Gal Gadot e alla regista Patty Jenkins; insieme, sono riuscite a portare il personaggio sul grande schermo, riscuotendo il plauso di pubblico e critica.

Sin dal 1941 però, quando lo psicologo William Moulton Marston decise di creare l’eroina, Diana ha una ricchissima storia editoriale che decennio dopo decennio ha appassionato lettori in tutti il mondo. Il grande libro di Wonder Woman, edito come gli altri progetti di casa DC da Panini Comics, punta proprio a restituire questo; la magnificenza di un personaggio oggi più che mai amato e centrale nelle storie.

Il grande libro di Wonder Woman: la storia del personaggio fra le mani

Il ricchissimo volume cartonato curato da Panini Comics racchiude in tantissime pagine gran parte della storia editoriale del personaggio; capitolo dopo capitolo, parte dopo parte, le pagine seguono l’evoluzione del personaggio, dalle sue origini degli anni ’40 fino agli anni nostri, con l’ultima storia inserita datata 2015.

Presentate dunque storie diversissime fra loro: dagli albori col creatore Moulton Marston e Harry G. Peter allo sperimentalismo di Amy Chu, Bernard Chang e Wendy Foots-Broome, passando per l’imponente lavoro sul personaggio di autori del calibro di Greg Rucka, John Byrne a George Pérez, Darwyn Cooke e Mike Deodato Jr. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Un’antologia dedicata alla principessa amazzone

Seguendo la recente evoluzione del Multiverso DC Comics, abbiamo visto come la figura di Wonder Woman sia stata fondamentale nel corso dei più recenti eventi; l’eroina ha sacrificato sé stessa per salvare il Multiverso dal Batman che ride e, col nuovo corso targato Infinite Frontier, è pronta a svolgere un ruolo altrettanto importante.

Ecco perché, visto anche il grandissimo successo cinematografico avuto, oggi più che mai questa raccolta di storie corre in aiuto del lettore, che in un unico volume può godere di una vera e propria antologia.

Il cartonato raccoglie, proprio come ci aspetteremmo da un’antologia letteraria, alcune storie relative al personaggio, ognuna delle quali ci offre un suo aspetto caratteristico o un tratto peculiare del mondo legato a Diana.

Le varie parti si focalizzano sulle tante sfaccettature di Wonder Woman, in primis amazzone e principessa, ma anche ambasciatrice tra due mondi e guerriera. Grande spazio per i suoi storici nemici, per Donna Troy, per la madre Ippolita e persino per il suo ruolo in Crisi infinita, evento sequel del monumentale Crisi sulle Terre Infinite.

Una vera e propria “chicca” per tutti gli storici lettori di Wonder Woman, che in questa grande raccolta tematica potranno dunque finalmente conservare i migliori ricordi dell’eroina; occasione imperdibile poi anche per i neofiti, con la possibilità di scoprire ogni lato di questo personaggio che sta conquistando sempre più fan.

Ad una cura editoriale ottima, va ad aggiungersi poi un prezzo relativamente contenuto per un volume di questo calibro, dotato di 400 pagine con tanto di prefazione iniziale di Lynda Carter. Un viaggio dal passato al presente, con diverse narrazioni e, ovviamente, diversi stili artistici; la storia di Wonder Woman si mischia alla Storia, del nostro mondo come dei fumetti e della DC Comics stessa.