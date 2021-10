Prime Video – le novità di Novembre 2021

Anche a Novembre su Prime Video arrivano tante novità, come La Ruota del Tempo, Hanna Stagione 3 o Hunter x Hunter Stagione 1.

Inoltre a partire dal 1 Novembre su Prime Video arrivano anche le serie animate di Adult Swim, come China, Il, Mr. Pickles, Robot Chicken, Aqua Teen Hunger Force e The Venture Bros.

Le novità Prime Video di Novembre 2021 – serie original o in esclusiva

Vita da Carlo

Dal 5 novembre

Tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione.

All or Nothing: Juventus

Dal 25 novembre

Always Jane

Dal 12 novembre

Versione originale, sottotitolata

Always Jane è il racconto, da vicino, del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per andare al college. La serie Amazon Original in quattro episodi è il racconto dell’amore incondizionato di una famiglia capace di superare ogni ostacolo per permettere che Jane possa vivere in modo autentico.

Pau Gasol: It’s About The Journey

Dal 12 novembre

Versione originale, sottotitolata

La docuserie in quattro episodi ripercorre l’ultimo periodo della carriera di Pau Gasol come giocatore di basket professionista.

All or Nothing: Toronto Maple Leafs

Dal 12 novembre

Versione originale, sottotitolata

La Ruota del Tempo

Dal 19 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Hanna Stagione 3

Dal 24 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria giovane donna, interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina.

Le novità Prime Video di Novembre 2021 – film original o in esclusiva

A MAN NAMED SCOTT

Dal 5 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

IL VISIONARIO MONDO DI LOUIS WAIN

Dal 5 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

La vera straordinaria storia dell’eccentrico artista britannico Louis Wain (Benedict Cumberbatch), i cui quadri giocosi, a volte persino psichedelici, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione della gente sui gatti.

B3N: RESPIRA

Dal 12 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

B3N: Respira è il film documentario Amazon Original su Benjamin Mascolo che vede nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d’arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne.

SIR GAWAIN E IL CAVALIERE VERDE

Dal 16 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Un’epica avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), il nipote spericolato e testardo di Re Artù e della sua intrepida avventura per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini.

QUEENPINS – LE REGINE DEI COUPON

Dal 30 novembre

Versione originale, sottotitolata e doppiata

Ispirata a una storia vera, Queenpins è una stravagante commedia su una casalinga di periferia annoiata e frustrata, Connie Kaminski (Kristen Bell) e sulla sua migliore amica JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste), una vlogger con grandi aspirazioni, con la quale trasforma il loro hobby di raccolta coupon in una truffa da milioni di dollari.

Le novità Prime Video di Novembre 2021 – le altre novità

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Queen & Slim | 5 novembre

Trolls World Tour 2 | 7 novembre

The Hunt | 22 novembre

Emma | 22 novembre

L’uomo invisibile | 22 novembre

Waves – Le onde della vita | 30 novembre

Altri film

Nella morsa del ragno | 1 novembre

The Raven | 1 novembre

40 carati | 1 novembre

Evidence | 1 novembre

Unsaid | 1 novembre

Mission | 1 novembre

Il Missionario | 1 novembre

Houdini – L’ultimo mago | 1 novembre

Basic | 1 novembre

Damage | 1 novembre

Howard e il destino del mondo | 1 novembre

Dead Silence | 1 novembre

L’altra donna del re | 1 novembre

Noah | 1 novembre

Tutto Tutto Niente Niente | 1 novembre

Robot Chicken Special Star Wars 1-2-3 | 1 novembre

La vita invisibile di Euridice Gusmao | 2 novembre

Scherzi del cuore | 2 novembre

Impiegato del mese | 2 novembre

Un lungo weekend | 2 novembre

I segreti di Wind River | 5 novembre

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare | 6 novembre

Il tuo ex non muore mai | 8 novembre

The Gaelic King | 8 novembre

Knight Of Cups | 9 novembre

Mexican Sunrise | 10 novembre

Irish Jam | 11 novembre

The Keeper | 15 novembre

Go Dante, Go Go Go! | 16 novembre

The Leading Man | 18 novembre

My Way: The Rise And Fall Of Silvio Berlusconi | 21 novembre

Fire Squad – Incubo di fuoco | 22 novembre

Il sapore del successo | 26 novembre

Raging Sharks | 30 novembre

NUOVE SERIE IN ARRIVO

Blackish – le prime sei stagioni | 1 novembre

Monstershop – la seconda stagione | 1 novembre

Mr. Pickles – la prima stagione | 1 novembre

Robot Chicken – la sesta stagione | 1 novembre

Athf – l’ottava stagione | 1 novembre

China, IL – la prima stagione | 1 novembre

The Venture Bros. – la prima stagione | 1 novembre

Pete The Cat – nuovi episodi della seconda stagione | 5 novembre

World Of Winx – fino all’episodio 13 della prima stagione | 17 novembre

This Is Us – la quinta stagione | 24 novembre

Hunter X Hunter – la prima stagione | 30 novembre

FILM IN SCADENZA