La Ruota del Tempo – il teaser trailer e la data di uscita su Prime Video

La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) è la serie tv basata sulla saga letteraria fantasy del compianto Robert Jordan.

Amazon ha annunciato che la serie debutterà in esclusiva su Prime Video il 19 Novembre 2021 e ha pubblicato il primo teaser trailer, che possiamo guardare di seguito:

Sony Pictures Television e Amazon Studios producono la serie e Rafe Judkins (Marvel’s Agents of SHIELD) è lo showrunner.

La Ruota del Tempo vede nel cast Rosamund Pike (Moiraine), Josha Stradowski (Rand al’Thor), Marcus Rutherford (Perrin Aybara), Zoë Robins (Nynaeve al’Meara), Barney Harris (Mat Cauthon), Madeleine Madden (Egwene al’Vere) e Daniel Henney (al’Lan Mandragoran).

Amazon presenta così la serie, già rinnovata per una seconda stagione:

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti.

Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers.

Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.