Tomb Raider – novità sul cast della serie anime Netflix

Tomb Raider compie 25 anni e Square Enix ha aggiornato i fan di Lara sul cast della serie anime Netflix.

La showrunner Tasha Huo (Red Sonja) ha infatti annunciato che Allen Maldonado (Heels, The Wonder Years) interpreterà Zip e che Earl Baylon riprenderà il ruolo di Jonah Maiava.

Affiancheranno quindi la protagonista Lara Croft, cui presterà la voce Hayley Atwell — la Peggy Carter di Marvel’s Agent Carter.

Next up for #TombRaider25 – exciting casting news brought to you by Tomb Raider anime series’ showrunner @Tasha3point0. Welcome @earlybgoode & @AMiseverywhere! pic.twitter.com/fopMS8pzlT

— Tomb Raider (@tombraider) October 28, 2021