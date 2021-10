Cesare – si conclude il manga di Fuyumi Soryo

In Italia esce per Star Comics.

Cesare – Il Creatore che ha distrutto volge al termine dopo 16 anni di pubblicazione.

L’ambizioso seinen manga storico di Fuyumi Soryo, infatti, si concluderà il 25 Novembre 2021 sul numero 52 del settimanale Morning di Kodansha.

Lo ha annunciato il numero 47 della rivista il 21 Ottobre.

In Giappone Cesare – Il Creatore che ha distrutto è in corso di serializzazione irregolare su Weekly Morning dal numero 17 del 24 Marzo 2005.

Dallo scorso Luglio il manga esce con periodicità mensile.

La serie si compone al momento di 12 volumi, tutti disponibili anche in Italia grazie a Edizioni Star Comics:

IL CREATORE CHE HA DISTRUTTO.

È l’opera a cui Fuyumi Soryo ha deciso – a parte brevi apparizioni su rivista – di dedicare il resto della sua vita, con una dedizione del tutto giapponese, quasi d’altri tempi.

Definirla la biografia di Cesare Borgia, il più famoso condottiero del Rinascimento italiano, sarebbe troppo riduttivo, perché una biografia si occupa solo di fatti e date: l’opera di Fuyumi Soryo è invece un affresco di un’epoca che ha cambiato il mondo, e che indaga sulle persone che hanno permesso ciò, senza dimenticare la cura per il particolare.

Il fumetto più documentato del mondo, realizzato fianco a fianco con accademici, ricostruito in base agli scritti dell’epoca, realizzato in seguito a ripetuti viaggi in incognito dell’autrice in Italia, sta finalmente per arrivare nel nostro paese, in un’edizione da leggere, collezionare e rileggere ancora.