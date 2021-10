One Piece 1029 – Killer VS Hawkins

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1029.

Il capitolo 1029 di One Piece inizia mostrandoci lo scontro tra Sanji e Queen. Queen rivela che Judge, il padre di Sanji, voleva creare degli umani modificati, che grazie al loro esoscheletro sono molto forti e resistenti. Sanji corre via perché è infastidito dai propri cambiamenti. Alcuni soldati di Kaido gli sparano alla testa, ma lui non si fa niente. Queen lo insegue perché incuriosito dalla raid suit di Sanji.

Si passa allo scontro tra Law, Kidd e Big Mom. Kidd ha una forte emicrania durante il combattimento. Law colpisce Big Mom, ma a sua volta viene ferito da Prometheus. Big Mom attacca Kidd ormai sfinito. Il mal di testa di Kidd è causato da Hawkins, che sta combattendo contro Killer. Hawkins continua sbattere la testa contro una colonna, Killer non sa come fermarlo senza ferire il proprio capitano. I due parlano della guerra che si sta combattendo su Onigashima. All’improvviso Killer taglia il braccio sinistro di Hawkins, il danno non viene riportato a Kidd perché lui non ha più il braccio sinistro, infatti lo ha perso in uno scontro precedente con Shanks. La bambola legata alla vita di Kidd era l’ultima che aveva Hawkins. Pesca dal suo mazzo di carte la carta della torre, che nei tarocchi ha il significato di cambiamento radicale. Infine Killer sconfigge Hawkins. Adesso Kidd può combattere seriamente insieme a Law per sconfiggere Big Mom.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

Preordina l’edizione speciale del volume 99