Venom: La furia di Carnage – Kevin Feige commenta la Post Credit del Film!

Malgrado l’accoglienza negativa da parte della critica, il primo film dedicato a Venom con protagonista Tom Hardy ha incassato ben 855 milioni di dollari al Box-Office Mondiale, ottenendo un riscontro positivo da buona parte del pubblico.

Grazie al suo incredibile successo commerciale, la Sony Pictures ha deciso di procedere con lo sviluppo di un sequel, intitolato Venom: La Furia di Carnage e diretto da Andy Serkis uscito nelle nostre sale il 14 Ottobre 2021.

ATTENZIONE!! POSSIBILI SPOILER DA VENOM: LA FURIA DI CARNAGE!!

Alla premiere mondiale di Eternals, The Hollywood Reporter ha parlato con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige di quella grande scena post credits per Venom: Let There Be Carnage.

C’è stato molto coordinamento… e se non sei ancora a conoscenza di tutto quel coordinamento, non sarò io a parlarne… ma sì, c’è stato coordinamento tra Sony e Marvel e tra il team di Venom e il team di No Way Home… Abbiamo lavorato insieme a quella scena.”

Nella scena in questione possiamo vedere Eddie Brock e Venom in luna di miele nella camera d’albergo di un’isola sperduta intenti a guardare una telenovela dopo la morte di Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson). Il simbionte permette al suo ospite di conoscere una piccola parte della storia dei simbionti ma, improvvisamente, una strana luce giallastra interrompe il processo e proietta i due in un’altra stanza. A questo punto, il focus si sposta sulla televisione che non trasmette più la telenovela bensì un notiziario simile a quello mostrato nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui il direttore del TheDailyBugle.net, J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), parla dell’omicidio di Mysterio da parte di Peter Parker (Tom Holland).

Venom: La furia di Carnage – in sintesi

Venom: La furia di Carnage: I dettagli sulla trama del film sono scarsi. Tom Hardy tornerà nei panni di Eddie Brock / Venom alle prese con una delle sue nemesi storiche più temibili: il simbionte Carnage legato al serial killer Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson (Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Oltre le regole – The Messenger, Zombieland), Michelle Williams (Fosse/Verdon) riprenderà l ruolo di Anne Weying, Naomie Harris (No Time to Die) nei panni di Shriek e l’attore inglese Stephen Graham.

Nella scena post credits del primo Venom il personaggio si era rivelato, facendo crescere le aspettative dei fan dei fumetti Marvel nel vederlo nel sequel. Questa sarà la prima volta che Carnage apparirà in live-action. Ruben Fleischer non tornerà come regista di Let There Be Carnage, al suo posto vedremo alla regia Andy Serkis.

Recupera Venom in Blu-Ray!