Malgrado l’accoglienza negativa da parte della critica, il primo film dedicato a Venom con protagonista Tom Hardy ha incassato ben 855 milioni di dollari al Box-Office Mondiale, ottenendo un riscontro positivo da buona parte del pubblico.

Grazie al suo incredibile successo commerciale, la Sony Pictures ha deciso di accelerare lo sviluppo di un sequel, intitolato Venom: La Furia di Carnage e diretto da Andy Serkis.

La Sony è stata la prima a decidere di rimandare tutto (o quasi) il suo listino, Venom: La furia di Carnage incluso, al giorno in cui l’emergenza sanitaria sarà maggiormente gestibile tanto da consentire un po’ dappertutto un graduale ritorno alla normalità e, chiaramente, al cinema.

Nel corso di un’intervista concessa in esclusiva con ComicBookMovie.com, Andy Serkis ha avuto modo di parlare di Venom: La Furia di Carnage, spiegando che la Sony Pictures sta valutando l’andamento della pandemia da Covid-19 prima di avviare la campagna marketing del cinecomic:

“Quando vedremo il trailer di Venom: La furia di Carnage?”. Sono super emozionato. Ovviamente non si tratta di un argomento di cui posso parlare nel dettaglio ora come ora perché cerchiamo di mantenere una certa riservatezza fino al giorno in cui le persone potranno andare a goderselo al cinema. Non voglio parlarne troppo prima del tempo, ma è stato bellissmo lavorare a quel film. Un’esperienza grandiosa con una squadra di attori fantastica guidata da un mito come Tom Hardy. Spero proprio di non deludervi. Per me è stato un piacere lavorare a questo Film.”