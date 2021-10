Le uscite Star Comics di Novembre 2021 includono il primo volume delle nuove edizioni di Inuyasha e Dragon Quest – L’Avventura di Dai.

Arriva la celebration edition di One Piece 99, proseguono serie come Dr. Stone, Demon Slayer e Sweet Paprika.

A seguire tutte le uscite Star Comics di Novembre 2021.

Le uscite Star Comics di Novembre 2021 – 29 Ottobre

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI

Eiichiro Oda, Nami Iijima, Sanji

18,2×25,7, B, colore, 96 pp, con sovraccoperta, € 19,90

Sanji, cuoco del mare di prima classe e responsabile dei pasti della ciurma di Cappello di Paglia, è pronto a svelarvi in esclusiva i segreti delle sue specialità! Preparatevi a gustare il sapore unico delle mitiche avventure di Rufy e compagni attraverso più di quaranta ricette piratesche, illustrate passo passo, che vi faranno rivivere a tavola tutte le imprese dei vostri pirati preferiti!

Un appetitoso volume unico per lettori con una fame da lupi (di mare)!

QUEER 20

ONE ROOM ANGEL

Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 7,50

Koki è sulla trentina, lavora come commesso in un minimarket e vive la sua vita trascinandosi per inerzia. Un giorno viene accoltellato da un teppista e, mentre sta per perdere conoscenza, in agonia, vede uno splendido “angelo” dalle ali bianchissime. In un primo momento pensa che la creatura celestiale sia venuta a prenderlo, poi però fa ritorno a casa e la trova lì ad aspettarlo! Inizialmente sconcertato dall’atteggiamento insolente del misterioso visitatore, Koki si ammorbidisce nello scoprire che l’angelo ha perso la memoria e che non riesce a volare. Decide quindi di ospitarlo e inizia così, bruscamente, una curiosa convivenza tra i due. Fino a quel momento Koki aveva vissuto come se fosse già morto, ma la nuova quotidianità trascorsa insieme all’angelo fa germogliare nel suo cuore sentimenti imprevisti…

Un’opera ambiziosa, realizzata dall’autrice Harada come remake della storia breve Tomarigi pubblicata subito dopo il suo debutto.

ONE ROOM ANGEL ANGELIC EDITION

Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, con postcard e sagome stand up, € 10,90

In contemporanea all’uscita dell’edizione Regular, il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione a tiratura limitata, con una variant cover realizzata dalla stessa autrice, che esce in abbinamento a un’esclusiva cartolina e due stand up figure di cartone raffiguranti i protagonisti dell’opera. Il tutto racchiuso in un elegante cofanetto preordinabile in libreria, fumetteria e negli store online!

NEVERLAND 352

INUYASHA WIDE EDITION 1

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, b/n e col., 352 pp, cover con alette, € 9,95

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku. Nel tentativo di sfuggirgli, la ragazza cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti…

Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la Sfera dalle grinfie di spietati nemici!

A grandissima richiesta, torna finalmente l’immortale capolavoro della maestra Takahashi, in un’imperdibile riedizione di grande formato, con testi riveduti e corretti e illustrazioni a colori, che farà la gioia dei suoi numerosi fan!

ON OR OFF 1

A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 13,90

CONTENUTI ESPLICITI

Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di ventitré anni. Insieme ad alcune compagne di università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a battere all’impazzata…!

Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio! Il primo volume contiene tre cartoline e un esclusivo set di sticker in omaggio solo per il primo ordine! Affrettatevi a prenotarlo in libreria, fumetteria e negli store online!

ON OR OFF 1

Con 3 cartoline e 1 set di stickers

A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 13,90

CONTENUTI ESPLICITI

Tiratura limitata in fumetteria, libreria, store online

YOUNG 328

ONE PIECE 99

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

YOUNG 328 LIMITED

ONE PIECE 99 CELEBRATION EDITION

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta in pvc, con mini poster interno e maxi poster allegato, € 6,90

SHAMAN KING FINAL EDITION 15

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

QUEER 19

HITORIJIME MY HERO 8

Memeco Arii

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

DRAGON 278

DR.STONE 17

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Anche in edicola

STARDUST 104

WORLD TRIGGER 23

Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 5

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SWEET PAPRIKA 2

Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp, € 11,90

HOT PAPRIKA 2

Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp, € 11,90

SWEET PAPRIKA 2 VARIANT FUMETTERIE

Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp, cover con effetto cold-foil, € 13,90

HOT PAPRIKA 2 DELUST EDITION

Mirka Andolfo

21×28, C, bicromia, 128 pp, con gadget, € 100,00

BUNDLE SWEET PAPRIKA 2 + HOT PAPRIKA 2

Mirka Andoldo

con gadget, € 23,80

Le uscite Star Comics di Novembre 2021 – 10/11

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA – ANIME COMICS

Akira Toriyama

12,8×18, B, colore, 144 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Ecco a voi l’anime comics, interamente a colori, del popolare lungometraggio uscito nelle sale giapponesi nel 1993! Broly, il potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa qui la sua prima apparizione: non perdetevi la grandiosa, incandescente battaglia tra Super Saiyan sul Nuovo Pianeta Vegeta!

BIG 70

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 16

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

JOJONIUM 14

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, b/n e col., 376 pp, € 15,90

FAN 265

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 10

Aka Akasaka

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

POINT BREAK 259

AJIN – DEMI HUMAN 17

Gamon Sakurai

12,8×18, B, b/n e col., 272 pp, con sovraccoperta, € 5,90

ZERO 257

SAVAGE SEASON 7

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

WONDER 109

VITA DA SLIME 16

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

EXPRESS 257

P&ME – POLICEMAN AND ME 14

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO

Kohei Horikoshi, Anri Yoshi

14,5×21, B, b/n, 192 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO

Con libretto

Kohei Horikoshi, Anri Yoshi

14,5×21, B, b/n, 192 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

ANOTHER NEW EDITION 1

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 360 pp, con sovraccoperta, € 10,90

ANOTHER NEW EDITION 2

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 376 pp, con sovraccoperta, € 10,90

ANOTHER COLLECTOR BOX

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e colore, 360 pp, con sovraccoperta

15×21, B, b/n e colore, 376 pp, con sovraccoperta

15×21, B, b/n e colore, 64 pp, con sovraccoperta

€ 23,00

Un’occasione irrinunciabile per i lettori appassionati del genere horror, degli intrighi psicologici e delle storie scolastiche a sfondo macabro! Acquistando l’esclusivo Another Collector Box potrete rileggere tutta d’un fiato la drammatica storia di Misaki e della 3ª C e riviverla con un plus di suspence! Oltre ai due tomi della New Edition, che presenta testi riveduti e corretti rispetto alla prima edizione in quattro volumi, troverete l’inedito volumetto spin-off Another 0 e quattro cartoline speciali!

Il cofanetto, a tiratura limitata, è distribuito in fumetteria, in libreria e negli store online.

Le uscite Star Comics di Novembre 2021 – 17/11

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI 1

Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

15,3×24, B, b/n e col., 328 pp, con sovraccoperta, € 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto…

Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

SHAMAN KING FINAL EDITION 16

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

ACTION 332

RECORD OF RAGNAROK 7

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

MANHWA 77

SOLO LEVELING 5

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 168 pp, con sovraccoperta, € 8,90

MUST 122

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 38

Chuya Koyama

12,8×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

TECHNO 310

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 2

Sumito Oowara

14,5×21, B, b/n e col., 160 pp, con sovraccoperta, € 6,50

MITICO 281

LEVIUS/EST 9

Haruhisa Nakata

12,8×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

SHOT 245

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 8

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

GINTAMA 76

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 6

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 6

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, con sovraccoperta, € 5,50

SCP EXTRA 20

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 3 IL RITORNO DEL CIECO

Davide Tosello

17×25, C, colore, 96 pp, € 12,90

STAR LOLLIPOP 14

LEONID 2 L’ORDA

Frédéric Brrémaud, Stefano Turconi

21×28, C, colore, 48 pp, € 12,90

Le uscite Star Comics di Novembre 2021 – 24/11

STAR LOLLIPOP 15

IL TESORO PERDUTO DI NORA

Marco Rocchi, Francesca Carità

21×28, C, colore, 160 pp, € 18,90

Nora è una bambina di 10 anni vivace e un po’ selvaggia, con una fantasia travolgente che trasforma ogni situazione in una fantastica avventura attraverso mondi inesplorati. I suoi genitori la adorano, ma sua madre è molto impegnata, mentre suo padre ha dei problemi di lavoro e soffre di una grave depressione.

La storia inizia in un parco, dove il padre di Nora aveva organizzato per lei una caccia al tesoro. La piccola non perde l’occasione di trasformare il gioco in una delle sue fantastiche avventure, ma mentre è impegnata a cercare indizi, delle figure misteriose ricoperte da uno strano fango scuro si avvicinano a suo padre e lo rapiscono. Per ritrovarlo, Nora attraverserà un portale che la condurrà in un mondo meraviglioso ma pieno di insidie.

TARGET 114

MASHLE 2

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,50

Anche in edicola

MASHLE 2 MUSCLES EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

MAKOTO SHINKAI SELECTION

Makoto Shinkai, Midori Motohashi, Yukiko Seike, Mizu Sahara, Wataru Kubota

12,8×18, B, b/n e col., € 48,00

Il giardino delle parole, 5 cm al secondo, La voce delle stelle, Weathering With You… Una selezione di manga tratti dai film di animazione del maestro Makoto Shinkai finalmente raccolti in un elegante cofanetto! Un’uscita imperdibile per i lettori che non hanno ancora avuto modo di approcciarsi all’universo sognante di uno dei registi contemporanei più apprezzati dell’animazione giapponese, per chi desidera impreziosire la sua collezione e… per chi cerca il regalo di Natale perfetto! A novembre in libreria, fumetteria e negli store online.

AMICI 283

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 4

Emi Mitsuki, Studio Pierrot

12,8×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

TURN OVER 254

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 31

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

GHOST 197

MARS NEW EDITION 8

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 384 pp, con sovraccoperta, € 8,00

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 29

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

12,8×18, B, b/n e col., 224 pp, con sovraccoperta, € 5,90

STAR COLLECTION 22

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 1

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

STAR LOLLIPOP 13

ERNEST & REBECCA 7

SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD!

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

21×28, C, 48 pp, colore, € 12,90