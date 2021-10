Tra le uscite manga Star Comics del 20 Ottobre 2021 troviamo il primo volume di Adou e l’ultimo di Summer Time Rendering.

Di Summer Time Rendering Disney+ diffonderà la serie anime.

A seguire le novità della settimana, qui gli ultimi aggiornamenti sulle prossime uscite.

Uscite manga Star Comics del 20 Ottobre 2021 – Novità

MUST 121

ADOU 1

Amano Jaku

14,5×21, B, b/n, 256 pp, con sovraccoperta, € 6,90

In un Giappone futuristico e globalizzato, durante i disordini causati da una rivolta, la giovane e sfrontata Riko salva un bambino che stava per essere travolto da un camion. Il piccolo, però, caparbiamente piantato in mezzo alla strada, è chiuso in un ostinato mutismo. Ritrovandolo in giro all’uscita dal lavoro, la ragazza decide di accompagnarlo alla stazione di polizia, dove scoprirà che la sua identità è avvolta nel mistero… Da quel momento ha inizio un’escalation di eventi tanto inspiegabili quanto drammatici, che porteranno Riko e il suo protetto a fuggire, minacciati da un vero e proprio esercito! Qual è il segreto che fa del piccolo Eight una preda tanto importante? Da cosa deriva il suo spaventoso potere? Per scoprirlo tuffatevi nel vortice di questa fantascientifica storia d’azione, tanto incalzante quanto graficamente impeccabile, che strizza l’occhio al mitico Akira!

Uscite manga Star Comics del 20 Ottobre 2021 – in corso

MITICO 280

CHILDREN OF THE WHALES 18

Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 4

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

GINTAMA 75

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

ACTION 331

JOJOLION 25

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,70

GREATEST 256

ONE PIECE NEW EDITION 90

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Anche in edicola

SHAMAN KING FINAL EDITION 14

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

SHOT 244

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 7

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

TECHNO 309

SUMMER TIME RENDERING 13

Yasuki Tanaka

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 5,90

STARLIGHT 338

YOTSUBA&! 13

Kiyohiko Azuma

12,8×18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,90