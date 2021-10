Nuove serie anime sono in arrivo su Disney+ in esclusiva in tutto il mondo, come reso noto da The Walt Disney Co. nel corso del Disney+ APAC.

Scopriamo insieme quali anime saranno disponibili per gli abbonati al servizio video.

Gli anime in arrivo su Disney+

Twisted Wonderland è la serie che adatta il gioco mobile caratterizzato da Yana Toboso, autrice di Black Butler – Kuroshitsuji.

Black ★★ Rock Shooter DAWN FALL, la nuova serie basata sul franchise Black Rock Shooter di huke, in arrivo a Primavera.

Tensho (Grisaia: Phantom Trigger, Azur Lane) dirige la serie presso Bibury Animation Studios e Bibury Animation CG.

Makoto Fukami (Psycho-Pass, Berserk) scrive e coordina le sceneggiature insieme a Ryo Yoshigami (Psycho-Pass: Sinners of the System, Psycho-Pass 3, Psycho-Pass 3: First Inspector).

Rui Tomono (The Relative Worlds), Makoto Ishiwata (Psycho-Pass) e Yojo Ota (Azur Lane) hanno curato il concept designs.

Masayuki Nonaka (Rewrite, Azur Lane) e Yo Nakagawa (Azur Lane) sono i character designers e i supervisori dell’animazione.

Summer Time Rendering, dal manga omonimo di Yasuki Tanaka che Star Comics pubblica in Italia.

Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente per un incidente in mare. Tornato sull’isola per assistere al funerale, il giovane, a contatto con la piccola e chiusa comunità da cui si era allontanato, sarà costretto a fare i conti con le ombre che si stagliano sulla gente dell’isola. Ma circostanze misteriose cominceranno a emergere riguardo alla morte di Ushio, e – col verificarsi di inspiegabili eventi – Shinpei si troverà precipitato in una spirale oscura e drammatica.

Yojohan Time Machine Blues, sequel del cult The Tatami Galaxy disponibile su VVVVID.

Acquista la serie originale di Black Rock Shooter