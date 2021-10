Black Rock Shooter: Dawn Fall – key visual, staff e periodo di uscita

Black Rock Shooter: Dawn Fall è la nuova serie anime del franchise nato da una illustrazione di huke nel 2007.

I canali web della produzione hanno reso noto che l’anime debutterà a Primavera 2022 e hanno pubblicato la key visual che segue:

Tensho (Grisaia: Phantom Trigger, Azur Lane) dirige la serie presso Bibury Animation Studios e Bibury Animation CG.

Makoto Fukami (Psycho-Pass, Berserk) scrive e coordina le sceneggiature insieme a Ryo Yoshigami (Psycho-Pass: Sinners of the System, Psycho-Pass 3, Psycho-Pass 3: First Inspector).

Rui Tomono (The Relative Worlds), Makoto Ishiwata (Psycho-Pass) e Yojo Ota (Azur Lane) hanno curato il concept designs.

Masayuki Nonaka (Rewrite, Azur Lane) e Yo Nakagawa (Azur Lane) sono i character designers e i supervisori dell’animazione.

huke è accreditato per il soggetto originale e il character design originale.

La serie anime del 2012 (8 episodi) è disponibile sia in home video grazie a Dynit sia in streaming gratuito su VVVVID:

L’amicizia tra Mato Kuroi e Yomi Takanashi, nata tra i banchi di scuola, è messa a dura prova dall’inquietante presenza di Kagari e dalla gelosia di Yomi. Un giorno Yomi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Nella disperata ricerca dell’amica, Mato viene trasportata in un mondo parallelo grazie ad un ciondolo che lei stessa le aveva regalato: qui incontra una strana ragazza chiamata Black Rock Shooter e sarà costretta a combattere contro un terribile demone per liberare Yomi…

