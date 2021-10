Esplorazioni Pokémon – si conclude il manga

Il manga di Machito Gomi che adatta Esplorazioni Pokémon è arrivato a conclusione.

L’ultimo capitolo di Pocket Monsters: Satoshi to Go no Monogatari è infatti uscito il 15 Ottobre sul numero di Novembre della rivista Coro Coro Comics di Shogakukan.

Il manga debuttò nel Dicembre 2019.

Il quarto e ultimo volume sarà in vendita dal 26 Novembre nelle librerie del Giappone.

In Italia la serie animata Esplorazioni Pokémon è andata in onda su K2:

L’Allenatore Ash Ketchum ha un nuovo obiettivo: esplorare il mondo! Prima però si dirige insieme a Pikachu all’inaugurazione del laboratorio Cerasa, un centro ricerche che si occupa di risolvere i misteri legati ai Pokémon di ogni regione. Ash incontra Goh, un ragazzo animato come lui da un’infinita curiosità per i Pokémon, tanto che entrambi fanno i salti di gioia di fronte alla richiesta del Professor Cerasa di diventare collaboratori di ricerca. Ash è più determinato che mai a diventare un Maestro di Pokémon mentre Goh è intenzionato a catturare un esemplare di ogni specie, compreso il misterioso Mew… Tante entusiasmanti avventure attendono i nostri eroi nel viaggio attraverso il meraviglioso mondo dei Pokémon!

È disponibile anche su Netflix e sempre su Netflix troviamo anche il nuovo film Pokémon – I Segreti della Giungla.