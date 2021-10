Le uscite manga Star Comics del 13 Ottobre 2021 vedono il debutto di Darling in the FRANXX, dalla serie anime omonima trasmessa su Crunchyroll.

Proseguono, tra gli altri, Mao e Detective Conan.

A seguire le uscite, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Star Comics del 13 Ottobre 2021

DARLING IN THE FRANXX 1

di Code:000 , Kentaro Yabuki

€ 5,90

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di geniali scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini. Hiro, uno dei giovani candidati a diventare pilota, non supera la prova di idoneità e precipita nello sconforto. Cosa succederà quando si troverà davanti un’affascinante fanciulla con le corna?! Ecco lo splendido adattamento manga di una serie-culto, firmato con generosità e un pizzico di sensualità del maestro Kentaro Yabuki, già illustratore del celeberrimo To Love-Ru!

ARIADNE IN THE BLUE SKY 9

di Norihiro Yagi

€ 5,50

BAKEMONOGATARI 10

di Nisioisin , Oh! Great

€ 5,90

CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION 2

di Naoko Takeuchi

€ 14,90

DETECTIVE CONAN 99

di Gosho Aoyama

€ 4,30

FAIRY TAIL NEW EDITION 54

di Hiro Mashima

€ 4,30

MAO 7

di Rumiko Takahashi

€ 4,50

MY SON IS PROBABLY GAY 3

di Okura

€ 6,90

NO GUNS LIFE 9

di Tasuku Karasuma

€ 5,90

TALES OF WEDDING RINGS 10

di Maybe

€ 5,90

