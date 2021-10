Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 6 Ottobre 2021 comprendono il comics L’Orda e manga come Tokyo Revengers 7 e Kemono Jihen 7.

Di seguito l’elenco, qui gli ultimi annunci dell’editore.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 6 Ottobre 2021

J-POP Manga

Tokyo Revengers 7

di Ken Wakui

€ 6,50

Il giorno dello scontro efferato tra la Toman e la Valhalla, il cosiddetto “Halloween di sangue”, è arrivato!

Il combattimento prende improvvisamente la piega di un duello all’ultimo respiro tra i vertici dei due schieramenti, Mikey contro Kazutora da una parte e Draken contro Hanma dall’altra.

Takemichi, però, nel presente ha scoperto che Mikey, in quell’occasione, ha ucciso Kazutora a mani nude…

Riuscirà il nostro eroe a cambiare una volta per tutte il passato?

NeuN 5

di Tsutomu Takahashi

€ 7,50

Mentre sono in Polonia per chiedere l’aiuto della Pallottola di paglia, un gruppo della Resistenza che sta già proteggendo Rebecca Elf, l’undicesimo clone di Hitler, Neun, Theo e Naomi si ritrovano faccia a faccia con il Dr. U…

Kasane 9

di Daruma Matsuura

€ 6,90

Grazie al rossetto che le permette di rubare il volto altrui e al bellissimo viso di sua sorella minore Nogiku, Kasane è stata scelta per recitare nel “Macbeth”, nello stesso ruolo interpretato da sua madre anni prima. Mentre Kasane si immerge nella parte, deve fare i conti con i propri peccati, ma Nogiku, desiderosa di vendicarsi della sorella nel momento in cui avrà raggiunto il culmine del successo e della felicità, la aiuta a riprendersi. Su chi risplenderanno alla fine, le luci del palcoscenico?

Kemono Jihen 7

di Sho Aimoto

€ 6,00

Kabane e il signor Inugami, “accompagnati” da Kon, sono partiti alla volta di Yashima, nella regione dello Shikoku, dove vivono gli spiriti tanuki. Per strappare la pietra dell’illusione dalle mani di questi kemono, Kabane comincia un duro allenamento, non senza scontrarsi con qualche difficoltà. Nel frattempo Kon, a cui è stato ordinato di recuperare con qualsiasi mezzo la pietra del ragazzo, sente qualcosa cambiare in lei…

Remnant – Jujin Omegaverse 4

di Hana Hasumi

€ 6,90

Daath è stato abbandonato da uno dei servitori di Toneria fra le montagne, in balia delle belve selvagge. Il ragazzo cerca di ritornare alla villa, sostenuto unicamente dagli intensi sentimenti che prova per Juda, ma l’attacco improvviso da parte di un gruppo di uomini si rivela la goccia che fa traboccare il vaso, e Daath perde completamente le forze. Nel frattempo, Juda, su tutte le furie, fa visita a suo zio…Finalmente Daath e Juda hanno accettato i loro sentimenti, e il loro tempo insieme può riprendere a scorrere!

Maria e la bambola

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Tutti gli dicono che è impossibile, ma Yakepacchi, il teppista più tosto della sua scuola, è convinto… di essere incinta. E in effetti qualcosa di strano, al suo corpo, sta succedendo: è così che nasce Maria, un essere misterioso che diventa l’alter ego del ragazzo, un’amica inseparabile e presto qualcosa di più. Insieme i due affronteranno le sfide più ardue dell’adolescenza, più altre che Osamu Tezuka lascia contro i due protagonisti per sfatare i tabù che circondano i rapporti tra maschi e femmine.

Magical Girl Spec-Ops Asuka 12

di Makoto Fukami, Seigo Tokiya, Naoya Tamura

€ 6,50

Le magical girl sono scese in campo per contrastare gli attacchi terroristici magici della Brigata babele su New York. Mentre Jade affronta la maga mercenaria Xiao, che usa la musica come arma, e un golem master, Asuka, con Kurumi e Mia, si scontra contro gli Zmey, armi biologiche magiche, potenziati.

Nel frattempo il corpo di Sayako, che è stata rapita, subisce un cambiamento, e il vero obiettivo della Brigata babele viene finalmente svelato…

Josée, la tigre e i pesci 1

di Seiko Tanabe e Nao Emoto

Prezzo: € 6,90

Tsuneo è uno studente universitario e Josée, che usa questo nome fittizio ispirandosi alla protagonista del suo libro preferito, una ragazzina che raramente esce di casa da sola a causa dell’incapacità di camminare causata da una paralisi cerebrale. I due si incontrano per caso quando Tsuneo, camminando per la città, salva Josée da un incidente mortale. Stringendo amicizia con la ragazza e la nonna, Tsuneo riuscirà piano piano a farsi strada nella vita della ragazza, riuscendo ad abbattere i muri in cui lei stessa si è rinchiusa.

Edizioni BD

L’orda

di Marguerite Bennet e Leila Leiz

Prezzo: € 14,00

Dopo la morte del padre, Ruby tenta di riallacciare i rapporti con la madre, che da anni vive isolata nella sua vecchia casa con la “collezione” di cianfrusaglie e immondizia da cui è ossessionata. Cercando di ripulire il disastro e il rapporto con l’altra donna, la ragazza scoprirà che gli oggetti hanno preso vita diventando un’orda decisa a eliminare lei… o ad accogliere il suo corpo senza vita nelle

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 6 Ottobre 2021

Ristampe

Blue Period 03 e 04

Hanako Kun – I 7 misteri dell’accademia Kamome 01, 04 e 10

Girl from the Other Side 01, 02, 04 e 09

Tokyo Revengers 05

Kakegurui 12 e 14

World’s End Harem 01, 05, 06, 07, 09 e 10

I tre Adolf 1 e 2 – OSAMUSHI COLLECTION

Killing Stalking STAG: II – 3

Killing Stalking STAG. III – 1,2 e 6 (con Box vuoto in allegato)

MW 1 e 2 – OSAMUSHI COLLECTION

your name. – MAKOTO SHINKAI

Acquista L’orda