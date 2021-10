Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 7 ottobre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 7 ottobre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 7 ottobre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 7 ottobre 2021

Le uscite Marvel

X-Force 18

Autori: Joshua Cassara, Benjamin Percy

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Force (2019) #21

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705758

3,00 €

Dopo il Gala Infernale, la routine di X-Force non può più essere la stessa ed è cancellare giunto il momento di un’importante resa dei conti!

Gli esperimenti di Bestia a Terra Verde sono stati scoperti…

…e X-Force deve darsi da fare per rimediare!

Sempre che Forge, Quentin Quire e Wolverine sopravvivano!

Spider-Man di J.M Dematteis 9

Marvel Integrale

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #180/184

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Si conclude la saga Il bambino dentro, una pietra miliare illustrata da Sal Buscema!

Harry Osborn inizia a perdere la ragione… e anche Spider-Man!

Si ritorna all’epoca in cui gli Osborn vivevano nello stesso edificio dei Parker!

Inoltre, l’origine del bambino che divenne Vermin!

L’Immortale Hulk 5

Distruttore di Mondi

Marvel Collection

Autori: Ryan Bodenheim, Jen Bennett, Al Ewing, German Garcia

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Immortal Hulk (2018) #21/25

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705543

17,00 €

La resa dei conti tra Bruce Banner e il Generale Fortean!

Il capo della Base Shadow è disposto a tutto pur di fermare l’Immortale Hulk…

…e Banner deve decidere che tipo di Hulk vuole essere!

Un momento imperdibile del celebrato ciclo di Al Ewing e Joe Bennett!

Iron Fist: l’Arma Vivente

Marvel Deluxe

Autori: Kaare Andrews

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Iron Fist: The Living Weapon (2014) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705505

30,00 €

Daniel Rand poteva scegliere la vita e invece ha scelto la morte… e ora ne pagherà le conseguenze!

K’un-Lun è sotto attacco: riuscirà il suo protettore a farvi ritorno in tempo?

Iron Fist dovrà affrontare i demoni del proprio passato, se vorrà vincere la battaglia più importante della sua vita.

La saga mozzafiato che ha ridefinito Pugno d’Acciaio, scritta e disegnata da Kaare Andrews!

Le uscite Panini

L’Arte di Far Cry 6

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 22.8X30.4

Contiene: The Art of Far Cry 6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705970

27,00 €

Volete sapere tutto – ma proprio tutto! – sul nuovo capitolo di Far Cry? Allora non perdete questo artbook realizzato in collaborazione con Ubisoft, ricco di immagini, informazioni e curiosità sull’affascinante Isola di Yara, sul malvagio Antón Castillo, sulle forze rivoluzionarie e molto altro ancora. Una gemma per chi ama la saga e per chi vuole scoprire i retroscena dietro la nascita di un gioco tripla A!

Pac-Man – La Nascita di un’Icona

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Libri

Pagine: 340

Formato: 24X31

Contiene: Pac-Man: Birth of an Icon

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704515

45,00 €

Amanti della cultura pop e nostalgici degli anni 80, questo è per voi! A quarant’anni dall’uscita del videogioco Namco Bandai che ha ridefinito il mondo dei cabinati e della cultura arcade, un libro che racconta tutto, ma proprio tutto, sull’iconico gioco creato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani. Pac-Man: la nascita di un’icona vi svelerà ogni segreto sul videogioco che ha travalicato i decenni. Con un ricchissimo apparato iconografico, un’intervista esclusiva al creatore di Pac-Man Toru Iwatani e una dettagliata bibliografia, il volume definitivo per tutti gli appassionati.

Rat-Man Gigante 92

Autori: Leo Ortolani

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20X27.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Bianco e Nero

3,00 €

Avete presente l’ultima edizione di Lucca Comics? Prima del Covid. Poi adesso. Con gli zombi invece di lettori. Questa è la città dei morti viventi. Che razza di posto è? Andate a ripescare Rat-Man Gigante 91, poi prendetevi anche questo. Adagio. Senza fretta. Come gli zombi.

Klaus 2

Autori: Dan Mora, Grant Morrison

Data di uscita: 07 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Klaus and the Witch Of Winter (2016) #1, Crisis In Xmasville (2107) #1, Klaus and the Crying Snowman (2018) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

20,00 €

Ritorna la nostra versione preferita di Babbo Natale, il Klaus nato dalla fantasia delle superstar Grant Morrison e Dan Mora! In questo volume ritroviamo l’uomo che sarebbe diventato Santa Claus alle prese con tre avventure nello spazio e nel tempo, in una sequenza che scalda il cuore come le migliori favole natalizie!

Le uscite Disney dal 7 al 13 ottobre

Paperfantasy 23

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 09 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,20 €

Continua la saga di Wizards of Mickey con due nuovi episodi da far tremare i polsi: Il ritorno di Macchia Nera e Lo stregone supremo. A grande richiesta torna poi l’appuntamento con le Fantaleggende in Re Pàperon e il tesoro delle 3 chiavi, mentre in Zio Paperone e l’oro di Marte partiremo alla scoperta del Pianeta Rosso.

I Classici Disney 15

Risate da Brivido

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 10 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,50 €

Città fantasma, dipinti maledetti, inquietanti presenze… Spaziando fra Paperopoli e Topolinia, Pietro B. Zemelo propone nel nuovo Classico Disney la sua selezione di storie e scrive il raccordo inedito creando un irresistibile mix di paura e umorismo da leggere dalla prima all’ultima pagina, riproponendoci alcuni grandi classici del brivido in stile Disney come Topolino e la vecchia “Topington” e Topolino e la notte a Val Dormigliona di Enrico Faccini e Il ritratto di Zio Paperone di Mognato-Held.

Topolino 3438

+ PK + Uno + Braccio Rotante e Accessori

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 13 ott 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Contiene: PK + Uno + Braccio Rotante e Accessori

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

10,90 €