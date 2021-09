Jagan – si conclude il manga

Il seinen manga Jagan di Muneyuki Kaneshiro (Blue Lock) e Kensuke Nishida (I Am a Hero in Nagasaki) è alle battute finali.

Il numero 43 della rivista Big Comic Spirits annuncia infatti che mancano solo 5 capitoli alla conclusione dell’opera.

Se non ci saranno pause nella serializzazione, quindi, il capitolo finale della serie uscirà il 1 Novembre sul numero 48 del settimanale di Shogakukan.

Muneyuki Kaneshiro e Kensuke Nishida serializzano Jagan dal 6 Febbraio 2017 e nel Novembre 2020 la serie è entrata nella fase finale.

Il volume 13 è uscito il 30 Luglio nelle librerie del Giappone.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che finora ha pubblicato 11 volumi:

Una pioggia di rane scroscia dal cielo! Questi misteriosi parassiti dall’origine incerta si insidiano negli esseri umani e, basandosi sui desideri repressi nel loro subconscio, li trasformano in mostri ributtanti dalla furia omicida!

Jagasaki, un giovane poliziotto di ronda frustrato che fantastica di poter sparare a chiunque, viene “posseduto” da un parassita ancora allo stato larvale e, grazie a questo, riesce a mantenere la sua razionalità nonostante il suo corpo cominci a mutare… Un’opera folle, irriverente e scioccante, che siamo certi conquisterà tutti i fan degli action seinen!

Edizioni Star Comics ha pubblicato anche la saga di As the Gods Will, sempre scritta dal maestro Kaneshiro, mentre di recente Planet Manga ha iniziato a pubblicare Blue Lock.

I Am a Hero in Nagasaki del maestro Nishida è invece disponibile per J-POP.

Acquista il volume 11