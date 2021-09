Quali sono le novità di Ottobre 2021 per Infinity Plus? Tra cinema e serie tv, scopriamole insieme!

Infinity Plus: le novità di Ottobre 2021 – Infinity Premiere

Dal 1° al 7 ottobre e dal 22 al 28 ottobre, in Premiere su Infinity+ sarà disponibile Sognando a New York – In the Heights. Luci puntate su Washington Heights … Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore. Sognando a New York – In the Heights fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.

Con protagonista Melissa McCarthy, Superintelligence è in arrivo in Premiere su Infinity+ dall’8 al 14 ottobre. La vita di Carol Peters è decisamente monotona, perciò quando il suo televisore, telefono e microonde iniziano a parlarle e a fare commenti sarcastici, crede di essere vittima di uno scherzo. Oppure di stare impazzendo. In realtà, la prima superintelligenza artificiale al mondo ha scelto di osservare e studiare il tentativo di Carol di riavvicinarsi al suo ex per capire meglio la condizione umana. Nell’arco di poco tempo, l’onnipotente entità prende possesso della sua vita… e comincia a escogitare piani sinistri per la conquista del mondo. Carol si ritrova così a essere l’ultima speranza per l’umanità, prima che questa intelligenza artificiale dalla personalità dirompente stacchi la spina al mondo intero.

An American Pickle, la commedia con Seth Rogen, arriverà in Premiere su Infinity+ dal 15 al 21 ottobre. An American Pickle è l’adattamento cinematografico di Simon Rich del suo racconto “Sell Out”, uscito sul New Yorker nel 2013. Seth Rogen interpreta Herschel Greenbaum, un operaio in difficoltà che emigra in America nel 1919, sognando di costruire una vita migliore per la sua famiglia. Un giorno, mentre è al lavoro, cade in una cisterna di sottaceti e rimane in salamoia per 100 anni. La salamoia lo conserva perfettamente e, quando Herschel si ritrova nella Brooklyn odierna, scopre di non essere invecchiato di un giorno. Ma quando si mette alla ricerca della sua famiglia, scopre che l’unico suo parente sopravvissuto è il suo bisnipote Ben Greenbaum (anch’esso interpretato da Rogen), un pacato programmatore, che Herschel non riesce proprio a comprendere.

Disponibile in Premiere su Infinity+ dal 29 ottobre al 4 novembre, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Infinity Plus: le novità di Ottobre 2021 – il catalogo Cinema

Rocketman, in arrivo su Infinity+ dal 2 ottobre, è una celebrazione della musica unica nel suo genere, incentrata sulle canzoni più amate di Elton John, interpretato da Taron Egerton. Il film segue il fantastico viaggio di trasformazione di un timido pianista di provincia, Reginald Dwight, in una star della musica internazionale e una delle figure più emblematiche del rock and roll.

Diretto dal regista John Crowley e con l’attrice premio Oscar Nicole Kidman, Il Cardellino arriverà su Infinity+ dal 6 ottobre. Theodore “Theo” Decker aveva 13 anni, quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. La tragedia cambiò il corso della sua vita, conducendolo in una commovente odissea fatta di dolore e colpevolezza, di reinvenzione e redenzione, e persino di amore. Nel mezzo di tutto ciò, si aggrappa a un tangibile oggetto di speranza, ricordo di quel giorno…il quadro di un uccellino incatenato al suo trespolo, Il Cardellino.

Con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonham Carter, Ocean’s 8 arriverà su Infinity+ dal 13 ottobre, anche in 4K. Cinque anni, otto mesi, 12 giorni… Questo è il tempo durante il quale Debbie Ocean ha progettato il colpo più grande della sua vita. Sa perfettamente che deve mettere su una squadra con le migliori nel loro campo, a cominciare dalla sua storica complice Lou Miller. Insieme si danno da fare per reclutare delle professioniste: l’esperta di gioielli Amita; la truffatrice Constance; la ricettatrice Tammy; l’hacker Nine Ball; e la stilista Rose. L’obiettivo sono 150 milioni di dollari in diamanti – diamanti che saranno al collo della famosa attrice Daphne Kluger, al centro della scena dell’evento dell’anno, il Met Gala. Il piano è solido, ma tutto dovrà essere assolutamente perfetto se vorranno uscire con il bottino.

Annabelle 3 sarà disponibile su Infinity+ dal 24 ottobre, anche in 4K. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Infinity Plus: le novità di Ottobre 2021 – il catalogo Serie Tv

La quinta stagione completa di Schitt’s Creek è in arrivo su Infinity+ dal 28 ottobre, andandosi ad aggiungere alle prime quattro stagioni della serie già disponibili in esclusiva. Quando il ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira – ex star di soap opera – (Catherine O’Hara) e i loro due figli – l’hipster David (Daniel Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy) – si ritrovano improvvisamente al verde, sono costretti a vivere in una piccola e deprimente città che avevano comprato per gioco. Abbandonata la loro vita agiata, devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt’s Creek.

I primi due episodi della quinta stagione di Animal Kingdom saranno disponibili in anteprima su Infinity+ rispettivamente dal 1° e dall’8 ottobre. La quinta stagione della serie sarà poi disponibile su Infinity+ dal 9 ottobre con un episodio a settimana. Basata sull’omonimo film australiano del 2010, la serie segue la vita di un ragazzo diciassettenne che, dopo la morte della madre, va a vivere con i Cody, una famiglia dallo stile di vita eccessivo dedita alle attività criminali, guidata dalla matriarca Smurf. Su Infinity+ è disponibile anche la terza stagione completa della serie.