Le uscite Planet Manga del 23 Settembre 2021 includono un nuovo romanzo di Black Clover e i nuovi volumi di serie come Ken il Guerriero – Le origini del mito Regenesis.

Di seguito le uscite di questa settimana, qui le prossime novità.

Black Clover: Il Libro dei Cavalieri

di Yuki Tabata, Johnny Onda

12,90 €

NUOVE AVVENTURE PER I CAVALIERI MAGICI DEL REGNO DI CLOVER NELLA SECONDA NOVEL DELLA HIT BLACK CLOVER

Alla base del Toro Nero non si può mai stare tranquilli. Magna e Luck vanno alla conquista di un dungeon, mentre una missione letale attende i comandanti: la cena organizzata dall’Imperatore Magico!