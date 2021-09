Ken il Guerriero – ecco la Yuria (Julia) del musical

Ken il Guerriero diventerà uno spettacolo teatrale, come abbiamo avuto modo di riportarvi nei mesi scorsi.

L’account Twitter ufficiale del musical ha ora annunciato chi interpreterà Yuria (Julia).

Saranno le cantanti Ayaka Hirahara (a sinistra nella foto in basso) e May’n (a destra) a interpretare l’amore di Kenshiro nell’adattamento teatrale del manga di Buronson e Tetsuo Hara.

Ken il Guerriero – il musical: staff e cast

Ken il Guerriero – Il Musical è prodotto da HoriPro, Hakuhodo DY Media Partners e dalla compagnia teatrale di Shanghai Ranspace, in collaborazione con la casa editrice Coamix.

Frank Wildhorn (Jekyll & Hyde, Death Note: The Musical) ha composto le musiche per la regia di Sachiko Ishimaru.

Ako Takahashi ha scritto il copione e i testi delle canzoni, mentre Jasmine Chiu ha curato le coreografie.

Il ballerino e attore Yusuke Onuki (The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED) interpreta il protagonista Kenshiro.

Kazuki Kato e Ryunosuke Ono interpretano Toki, Tatsuya Kawaguchi è Ryuken, Takuya Uehara e Kantai Ueda interpretano Shin, mentre Kanata Irei e Rio Uehara si alternano nei ruoli di Rei e Juuza.

Ancora, Rinko Matsubara è Mamiya, Ao Watanabe interpreta Bat e Rena Yamazaki e Hana Kondo recitano nel ruolo di Lin.

Restiamo in attesa di conoscere l’interprete di Raoh, ricordando che il musical debutterà a Dicembre in Giappone.

Buronson (testi) e Tetsuo Hara (disegni) hanno serializzato Ken il Guerriero (Hokuto no Ken o Fist of the North Star) dal 13 Settembre 1983 al 26 Luglio 1988 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumetti.

Un adattamento animato in due serie tv, la prima di 109 episodi, la seconda di 43, viene realizzato da Toei Animation e trasmesso tra il 1984 e il 1988.

Acquista La Leggenda di Julia Collector’s edition Blu-ray