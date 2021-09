Yamato Video annuncia Lupin The Third – Prigioniero del Passato

Yamato Video continua ad annunciare il doppiaggio degli special tv inediti di Lupin The Third.

Tocca ora a Lupin The Third – Prigioniero del Passato (Lupin The Third – Prison of the Past), lo special numero 27 della serie datato Novembre 2019.

Il cast include:

Lupin: Stefano Onofri

Daisuke Jigen: Alessandro D’Errico

Goemon: Antonio Palumbo

Fujiko Mine: Alessandra Korompay

Ispettore Zenigata: Rodolfo Bianchi

Berthet: Maurizio Merluzzo

Finnegan: Massimo Lopez

Lorenza: Valentina Framarin

Cane robot: Paolo Siervo

Di seguito possiamo guardare il trailer ufficiale italiano:

Tutti uniti per salvare il nostro eroe! Eroe? Ma siamo sicuri che…

Yamato Video e Lupin The Third

Yamato Video ha già annunciato gli special inediti Lupin The Third – Addio, amico mio (Lupin The Third Goodbye Partner) e Lupin The Third – La Partita Italiana (Lupin The Third – Italian Game).

Il ladro gentiluomo del compianto Monkey Punch ha un posto riservato anche nel catalogo anime di Amazon Prime Video: sono presenti numerosi special tv, le serie anime — incluse le più recenti L’Avventura Italiana e Ritorno alle Origini e la trilogia di Takeshi Koike composta da La Lapide di Daisuke Jigen, Goemon Getto di Sangue e La Bugia di Fujiko Mine.

Anche gli special recentemente annunciati arriveranno sul servizio video di Amazon.

La trilogia di Koike uscirà presto in home video grazie ad Anime Factory.

Acquista Lupin The Third – La Donna Chiamata Fujiko Mine (Edizione Limitata Blu-ray + booklet)