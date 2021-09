Star Comics annuncia le prossime edizioni speciali

Star Comics ha annunciato le edizioni speciali con gadget che arriveranno nei prossimi mesi, disponibili a tiratura limitata in in fumetteria, libreria e store online.

Si parte il 27 Ottobre 2021 con il romanzo del film anime My Hero Academia The Movie Heroes:Rising, che avrà in allegato con il libretto Heroes:Rising Vol. R.

Di seguito tutti i dettagli.

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ROMANZO – Limited Edition con libretto Vol. R.

di Anri Yoshi, Kohei Horikoshi

14,5×21, B, b/n, con alette, pp. 192, € 15,00

27/10/2021, in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) con libretto e poster

Il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes ha avuto inizio.

A tale scopo, tutta la 1-A della sezione Hero dello Yuei ha raggiunto la remota isola di Nabu, all’estremo sud del Giappone, dove Midoriya e compagni trascorrono dei giorni frenetici ma tranquilli aiutando gli isolani in qualità di Heroes.

Quand’ecco che, all’improvviso, il pacifico scorrere del tempo viene stravolto dalla comparsa di alcuni potentissimi Villain.

Cosa stanno cercando su quell’isoletta sperduta? E cosa c’entrano Shigaraki e l’Unione con tutto questo?!

Star Comics – le altre edizioni con gadget

GINTAMA n. 77 di 77 – Limited Edition con mini-shikishidi Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, pp. 352, € 6,90

15/12/2021, in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com), con mini shikishi e due mini poster a colori

Nel bel mezzo dell’epoca Edo, quella dei grandi samurai, piombano dal cielo degli alieni chiamati Amanto che conquistano la Terra.

La casta dei samurai viene abolita e i nobili guerrieri privati della spada.

Tuttavia, qualcuno non è disposto ad accettare questa imposizione: si tratta di Gintoki Sakata, ragazzaccio ribelle e impulsivo, che con un gruppo di amici cerca di tirare avanti senza tradire i principi del vero samurai…

ROSEN BLOOD n. 1 – Limited Edition con 3 cartoline

di Kachiru Ishizue

14,5×21, B, b/n, con sovraccoperta, pp. 160, € 6,90

22/12/2021, in fumetteria, libreria e store online (compreso il sito starcomics.com) con 3 cartoline

Rimasta sola al mondo, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma finisce coinvolta in un incidente.

Per sua fortuna, un uomo affascinante e misterioso interviene e la trae in salvo, per poi portarla con sé alla sua magione, una seducente villa circondata da rose velenose.

Levi – questo il suo nome – vive lì con altri tre uomini dalla straordinaria bellezza, e Stella, che non ha più un posto dove andare, si offre di lavorare per loro come cameriera per saldare il suo debito.

La ragazza ancora ignora quanto possa essere rischioso mettersi al servizio di quattro… vampiri!

