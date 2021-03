Dopo WandaVision la seconda miniserie Marvel ad arrivare sarà The Falcon and the Winter Soldier (qui le dichiarazioni dalla conferenza stampa) dal 19 marzo su Disney Plus.

La miniserie che doveva aprire la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ma a causa di ritardi nella produzione anche legati alla pandemia è diventata la seconda, rientra negli stilemi più canonici del Marvel style, ma non per questo è meritevole di meno attenzione.

Abbiamo visto il primo episodio in anteprima e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler. La serie andrà in onda con un episodio a settimana per sei appuntamenti.

Cosa aspettarsi quindi da The Falcon and the Winter Soldier? I Marvel Studios e Kevin Feige fanno una seconda scommessa per rilanciare l’MCU dopo un anno e più di pausa. Questa nuova miniserie è un mix fra Captain America: The Winter Soldier (guarda un po’, visto il titolo), Civil War e Agents of S.H.I.E.L.D. una spy story che ricalca la struttura a colpi di scena e “menate” supereroistiche a cui la Marvel ci ha abituato al cinema. Non poteva – e non ci si aspettava – del resto essere un unicum come lo è stato WandaVision, così pregna di significati e contenuti.

The Falcon and The Winter Soldier: questione di eredità

The Falcon and The Winter Soldier vede i due protagonisti del titolo, Anthony Mackie che torna nel ruolo di Sam Wilson, alias Falcon e Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes, alias Il Soldato d’Inverno, entrambi migliori amici in un certo senso di Captain America, ritrovarsi dopo gli eventi di Avengers: Endgame in cui Cap aveva donato lo scudo a Sam.

Proprio da qui parte tutta la vicenda: proprio come in Spider-Man Far From Home si affrontava il tema dell’eredità di Peter Parker, il più giovane del gruppo, dal mentore Tony Stark, colui che aveva iniziato di fatto il Marvel Cinematic Universe e gli Avengers.

In questa miniserie passiamo all’altra eredità più importante degli Avengers: il simbolo dell’America, della purezza e della bontà d’animo, del fare sempre la cosa giusta e non quella più comoda o più facile, incarnato da Steve Rogers.

Prima Sam, poi Bucky e poi forse ancora qualcun altro si troverà a dover soppesare questa eredità e decidere cosa farne, per gli eroi Marvel di oggi e soprattutto quelli di domani. Perché si tratta di ereditare un simbolo (lo scudo) e insieme ad esso un’ideale di fare meglio di chi li ha preceduti (gli Avengers “originali” visti al cinema, “noi non preveniamo, noi vendichiamo” chiosava Tony in Infinity War).

“Sento che appartiene a qualcun altro“ diceva Sam a Cap quando gli passava il testimone dello scudo alla fine di Endgame, e Steve lo rassicurava: “Non è così“. E questa sensazione pervade un po’ tutti, è inutile negarlo.

Visivamente, la miniserie non ha nulla da invidiare a quanto visto al cinema nei film del MCU. Grande regia in stile spionistico e dinamico, una struttura narrativa che mostra vari pezzi del puzzle che solo nei sei episodi potranno essere messi insieme. Falcon e Winter Soldier probabilmente formeranno un buddy movie che ha bisogno del proprio tempo per incontrarsi… e forse scontrarsi. Con conseguenze sicuramente mondiali, da quanto promesso dal trailer e da quanto visto dalla minaccia presentata nel primo episodio.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come showrunner, la serie vede tornare nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e arrivare Wyatt Russell in quelli di John Walker (l’US Agent dei fumetti).

Infine un piccolo consiglio: come per WandaVision, se volete fare un velocissimo ripasso della storia di Falcon e del Soldato d’Inverno guardatevi le pillole della serie Marvel Legends su Disney Plus (durano al massimo 10 minuti e sono stati aggiunti da poco i due episodi a loro dedicati).

