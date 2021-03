Dopo WandaVision arriva The Falcon and the Winter Soldier, dal 19 marzo su Disney Plus.

The Falcon and The Winter Soldier ha come protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias Falcon e Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes, alias Il Soldato d’Inverno. La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come showrunner, la serie vede tornare nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.

Hanno partecipato all’incontro stampa:

• Anthony Mackie (Sam Wilson alias Falcon)

• Sebastian Stan (Bucky Barnes alias Il Soldato d’Inverno)

• Kari Skogland (Regista degli episodi)

• Malcolm Spellman (Showrunner)

• Kevin Feige (Produttore esecutivo e Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer della Marvel)

Ecco le principali dichiarazioni emerse dalla conferenza stampa:

Sebastian Stan: “Bucky affronta il PTSD che non è un fattore che si cura all’istante ma è un processo lungo e complesso, e quindi trova una perfetta “casa” in tv piuttosto che al cinema”. Ha poi aggiunto Kevin Feige: “Il PTSD lo aveva anche Iron Man in Civil War, e ci saranno altri traumi per questi personaggi nel corso degli anni”.

Kevin Feige: “Non possiamo al momento dire se ci sarà una seconda stagione, ma per ogni serial di Disney Plus cerchiamo di farlo al meglio affinché ci possa essere un prosieguo, a volte questo accadrà nei film e a volte in tv”. Poi ha aggiunto: “Ci saranno altri cameo a sorpresa come quello nel primo episodio, ma non possiamo rivelarvi chi”.

Inoltre: “Ciò che accadrà ai due protagonisti sarà importante per il MCU cinematografico, soprattutto nel finale. Vi potete aspettare anche qualche ritorno delle organizzazioni come lo S.H.I.E.L.D., l’HYDRA e la S.W.O.R.D.”.

Anthony Mackie: “Sam non è pronto ad accettare lo scudo di Steve perché lui è il suo Captain America, così come quello di tutti gli spettatori in giro per il mondo”. Poi aggiunge: “Il suo rapporto di amore-odio con Bucky non è cambiato dal pensionamento di Captain America, e vedrà nuovi interessanti sviluppi nella serie”.

E inoltre per quanta riguarda l’eredità che la miniserie porta con se: “Il nostro principale intento con Sebastian era non mandare tutto all’aria e posso dire che Steve Rogers sarebbe fiero di ciò che siamo riusciti a fare. Ora la responsabilità passa ai prossimi prodotti, come Loki (ride)”. E poi vorrei uno spin-off di Black Widow e non vedo l’ora di vedere Blade in azione (ride).

La regista Kari Skogland: “Una serie è come il pasto principale e non uno snack come i film, perché ti permette di passare più tempo con i personaggi e approfondirli maggiormente”.

The Falcon and the Winter Soldier doveva essere la prima serie del Marvel Cinematic Universe su Disney Plus, ma poi è diventata la seconda a causa dei ritardi nella produzione a causa della pandemia. Questo ha cambiato qualcosa nella narrazione della serie?

Kari: “Non abbiamo in realtà cambiato la storia, eravamo già passati alla post-produzione per la maggior parte del lavoro quando è arrivata la pandemia. Ci ha aiutato a concentrarci più che altro. WandaVision ha stabilito un certo livello che adesso abbiamo la responsabilità di mantenere”.

