Con l’anno nuovo ci sembrava il momento giusto per il calendario aggiornato dei cinecomic in uscita nel 2021.

La pandemia continua, la situazione dei cinema è purtroppo tutt’altro che rosea tanto negli Usa quanto da noi in Italia, ma ci sembrava utile fare un punto sui cinecomic in arrivo nel 2021, a cominciare da Wonder Woman 1984, uscito oltreoceano a Natale in contemporanea in sala e sul nuovo servizio streaming HBO Max, così come accadrà per tutti i titoli Warner Bros. nel 2021.

Disney dal canto suo cercherà di recuperare abbonati e la Fase 4 del MCU facendo uscire quest’anno sia le serie di Disney Plus con in testa WandaVision e con i film che per ora sono mantenuti per la sala cinematografica.

Mentre i Worlds of DC si espandono fra universo condiviso e film d’autore, The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson è stato rimandato al 2022 causa Covid-19, lo stesso vale per Black Adam con Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Vediamo insieme in ordine cronologico il calendario aggiornato dei cinecomic in uscita nel 2021.